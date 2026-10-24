リーグ戦でラツィオに大敗した試合と、ヨーロッパリーグでレンヌと2-2で引き分けた試合の間に、ジョヴァンニ・カルネヴァーリはルチアーノ・スパレッティについて、こう語った。「監督はいつも通りだ。取り組まなければならないことは分かっている。監督の座は安泰ではないが、ユヴェントスのようなクラブでは、2試合で良い内容を見せられなければ交代の話が出るものだ。ただ、我々は何をすべきか分かっているし、彼は課題の改善に取り組んでいる」





ユヴェントスの最高経営責任者による言葉には、スパレッティを擁護する意味合いと警告の意味合いが半ばずつ込められている。そこからは、監督についてのユヴェントス首脳陣の見方、ひいては戦略がうかがえる。コンティナッサで数カ月にわたり、まるで合言葉のように繰り返されてきたのは、ただ一つ。継続性だ。これはジョン・エルカンから直接出された明確な指示でもある。エルカンは近年、経営陣と監督の双方であまりにも多くの交代が行われたことに苦い思いをしている。カルネヴァーリとマッサーラを迎えたのも、今後数年間にわたってクラブに継続性をもたらすためだった。スパレッティとの2年間の契約延長も同様で、カルネヴァーリが来る前からエルカン自身が望んでいた。



