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Carnevali Juventus 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti
翻訳者：

ユヴェントス、スパレッティの監督職に関するカルネヴァーリの発言の背景とは

ユヴェントス
ルチアーノ・スパレッティ
移籍情報
セリエ A

ユヴェントス監督の立場に関するクラブの見解

リーグ戦でラツィオに大敗した試合と、ヨーロッパリーグでレンヌと2-2で引き分けた試合の間に、ジョヴァンニ・カルネヴァーリはルチアーノ・スパレッティについて、こう語った。監督はいつも通りだ。取り組まなければならないことは分かっている。監督の座は安泰ではないが、ユヴェントスのようなクラブでは、2試合で良い内容を見せられなければ交代の話が出るものだ。ただ、我々は何をすべきか分かっているし、彼は課題の改善に取り組んでいる


ユヴェントスの最高経営責任者による言葉には、スパレッティを擁護する意味合いと警告の意味合いが半ばずつ込められている。そこからは、監督についてのユヴェントス首脳陣の見方、ひいては戦略がうかがえる。コンティナッサで数カ月にわたり、まるで合言葉のように繰り返されてきたのは、ただ一つ。継続性だ。これはジョン・エルカンから直接出された明確な指示でもある。エルカンは近年、経営陣と監督の双方であまりにも多くの交代が行われたことに苦い思いをしている。カルネヴァーリとマッサーラを迎えたのも、今後数年間にわたってクラブに継続性をもたらすためだった。スパレッティとの2年間の契約延長も同様で、カルネヴァーリが来る前からエルカン自身が望んでいた。


  • 信頼

    ユヴェントスは今後もスパレッティに指揮を託す意向だ。シーズン序盤は敗戦や驚くほど多くの負傷、クラブ内部を含む数々の論争に見舞われ、コンティナッサでもおそらく誰も予想していなかったほど困難なものとなった。それでも、ユヴェントス、エルカン、カルネヴァーリは、少なくとも今季終了まではスパレッティを信頼し、任せ続ける考えだ。その後、状況が落ち着いてから改めてじっくり検討することになる。来季のチャンピオンズリーグ出場権を手にしている可能性もある。そして、カルネヴァーリにとってスパレッティがおそらく理想の監督ではないことは、隠された話ではない。同CEOはユヴェントスの将来に向けて別の監督候補を検討しているとみられ、その筆頭にはシモーネ・インザーギがいる。


  • 通知

    それでも当面はスパレッティ体制を継続する。ただし、「ユヴェントスの監督の座は安泰ではない」という警告付きだ。つまり、さらに失敗を重ねれば、「継続」という合言葉に基づく確信さえ揺らぎかねない。レッチェ、ジェノア、ナポリ、AZアルクマール、フィオレンティーナとの試合は、現在のユヴェントスが抱える逆説を象徴している。スパレッティの将来は現時点では保証されている。クラブの信頼と契約があるためだ。しかし、中断期間前の5試合で結果が振るわなければ、すべてが見直される可能性がある。それもすぐにだ。


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