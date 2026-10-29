リーグ戦9節を終えて3敗目を喫し、ルチアーノ・スパレッティ監督の立場はますます危うくなっている。勝ち点14のユヴェントスは首位と11ポイント差、来季のチャンピオンズリーグ出場権が得られる4位とも6ポイント差にある。マラッシでジェノアに0-2で敗れたユヴェントスは、精神面、技術面、戦術面のいずれにおいても、ほとんど統制を失っているように見えた。10日前にホームでラツィオに0-3で敗れたときも同様だった。フェッラーリスでの試合後、スパレッティ監督はチームに極めて厳しい言葉を向けた。「あらゆる面で少しずつ足りなかった。今、この選手たちにそのすべてが備わっているのか、確かめなければならない」。また、今季序盤には、チェルタルド出身の指揮官は自身にも厳しい言葉を向けている。「私はここで、キャリアを良い形で終えられるかどうかを懸けている。もう70歳近いのだから」
ユヴェントス、スパレッティの去就が揺れる。即座に大物監督を招くか、インザーギを待つ間は暫定監督を据えるか
スパレッティについて検討が続いている
つまり、ユヴェントスでは今後数時間から数日が監督の去就を左右すると考えるだけの材料がそろっている。 スパレッティを選び、契約を更新したオーナー側と、すべてが決まった後に同監督を引き継ぐ形となった経営陣は、現在、今後の対応を検討している。 サッリからピルロ、アッレグリからモッタ、そしてトゥドール、スパレッティへと、ここ数年で数多くの監督交代を重ねてきた中、エルカンが掲げる方針は「継続」だ。 しかし、来季のチャンピオンズリーグ出場権獲得による収入は、ユヴェントスにとって死活問題だ。今後の試合で状況が悪化すれば、シーズン途中に再び監督交代に踏み切る可能性がある。日曜日にホームで行われるナポリ戦が、早くもスパレッティの去就を左右する一戦となるかもしれない。 その後、代表戦による中断期間に入る前には、AZアルクマール戦とフィオレンティーナ戦が控えている。
コンテかデシャンか
スパレッティ監督が解任された場合、ユベントスには2つの選択肢がある。実績ある監督を迎えてすぐに新たなサイクルの構築を目指すか、今季終了まで暫定監督に託すかだ。前者の場合、候補に挙がるのはアントニオ・コンテとディディエ・デシャンだ。コンテは結果を出せる監督だが、費用が高く、移籍市場でも強い要求を出す。さらに、クラブのオーナー側は2014年の翻意をまだ完全には許していない。低迷を極める今のユベントスをコンテ自身が引き受けるかも分からない。2025年にはユベントスを断り、ナポリとの契約を更新している。デシャンも勝者であり、ユベントスとゆかりの深いトリノとの強い結びつきがあるが、2012年にマルセイユを率いて以来、クラブチームの監督は務めていない。
インザーギを待つ間の暫定監督
一方、暫定監督の有力候補に挙がっているのはステファノ・ピオリとパウロ・ソウザだ。両者ともユヴェントスの選手として優勝を経験している。ピオリはフィオレンティーナでの不本意な経験を経て再起を目指している。一方、ソウザは欧州での新たなチャンスを求めている。アラブ首長国連邦のシャバブ・アル・アハリでの経験を経てのことだ。ユヴェントスが暫定監督にチームを託すとすれば、その理由は来季に向けてすでに計画された明確な人選にある。ジョヴァンニ・カルネヴァーリが夢見るのは、ラツィオとインテルの元監督で、サウジアラビアのアル・ヒラルと2027年6月まで契約を結んでいるシモーネ・インザーギだ。
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