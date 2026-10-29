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リーグ戦9節を終えて3敗目を喫し、ルチアーノ・スパレッティ監督の立場はますます危うくなっている。勝ち点14のユヴェントスは首位と11ポイント差、来季のチャンピオンズリーグ出場権が得られる4位とも6ポイント差にある。マラッシでジェノアに0-2で敗れたユヴェントスは、精神面、技術面、戦術面のいずれにおいても、ほとんど統制を失っているように見えた。10日前にホームでラツィオに0-3で敗れたときも同様だった。フェッラーリスでの試合後、スパレッティ監督はチームに極めて厳しい言葉を向けた。「あらゆる面で少しずつ足りなかった。今、この選手たちにそのすべてが備わっているのか、確かめなければならない」。また、今季序盤には、チェルタルド出身の指揮官は自身にも厳しい言葉を向けている。「私はここで、キャリアを良い形で終えられるかどうかを懸けている。もう70歳近いのだから」