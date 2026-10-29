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リーグ戦9節で3敗目を喫し、ルチアーノ・スパレッティの監督としての立場はますます不安定になっている。勝ち点14のユヴェントスは首位と11ポイント差、4位とは6ポイント差にある。4位は来季のチャンピオンズリーグ出場権を得られる順位だ。ジェノアに0-2で敗れたマラッシでのユヴェントスは、精神面、技術面、戦術面など、さまざまな点でほぼ収拾がつかない状態に見えた。10前にホームでラツィオに0-3で敗れたときも同様だった。フェッラーリスでの試合後、スパレッティはチームを厳しく批判した。「あらゆる面で少しずつしか力を発揮できなかった。今、この選手たちにそのすべてが備わっているのか、確かめなければならない」。同様に、今季序盤のこの時期、チェルタルド出身の指揮官は自分自身にも厳しい言葉を向けている。「私はここで、キャリアを良い形で終えられるかどうかを懸けている。もう70歳近い」