リーグ戦9節で3敗目を喫し、ルチアーノ・スパレッティの監督としての立場はますます不安定になっている。勝ち点14のユヴェントスは首位と11ポイント差、4位とは6ポイント差にある。4位は来季のチャンピオンズリーグ出場権を得られる順位だ。ジェノアに0-2で敗れたマラッシでのユヴェントスは、精神面、技術面、戦術面など、さまざまな点でほぼ収拾がつかない状態に見えた。10前にホームでラツィオに0-3で敗れたときも同様だった。フェッラーリスでの試合後、スパレッティはチームを厳しく批判した。「あらゆる面で少しずつしか力を発揮できなかった。今、この選手たちにそのすべてが備わっているのか、確かめなければならない」。同様に、今季序盤のこの時期、チェルタルド出身の指揮官は自分自身にも厳しい言葉を向けている。「私はここで、キャリアを良い形で終えられるかどうかを懸けている。もう70歳近い」
ユヴェントス、スパレッティの去就が不透明に。大物監督をすぐに迎えるか、インザーギを待つ間は暫定監督を置くか
スパレッティについて検討が続いている
つまり、ユヴェントスでは今後数時間から数日が監督の去就を左右する決定的な時間になると考える材料がそろっている。 スパレッティを選び、契約を更新したオーナー側と、決定が下された後に彼を迎えることになった経営陣は、現在 今後の対応を検討している。 ここ数年、サッリからピルロ、アッレグリからモッタ、そしてトゥドール、スパレッティへと監督交代が相次ぐ中、エルカンが掲げた方針は「継続性」だ。 しかし、来季のチャンピオンズリーグ出場権獲得によって得られる収入はユヴェントスにとって死活的に重要だ。今後の試合で状況が悪化すれば、シーズン途中で再び監督交代に踏み切る可能性がある。日曜日にホームで行われるナポリ戦が、早くもスパレッティの去就を左右する一戦になり得る。 その後、中断期間までにAZアルクマール戦とフィオレンティーナ戦が控えている。
コンテかデシャンか
スパレッティを解任した場合、ユヴェントスには2つの選択肢がある。大物監督を迎えてすぐに新たなサイクルの構築を目指すか、シーズン終了までつなぎの監督に任せるかだ。前者の場合、候補に挙がっているのはアントニオ・コンテとディディエ・デシャン。コンテは結果を残すことが期待できる一方、コストが高く、移籍市場でも強い要求を出す。さらに、オーナー側は2014年のコンテの翻意をまだ完全には許していない。そもそも、ここまで戦力が手薄になったユヴェントスをコンテ自身が引き受けるかも分からない。2025年にはユヴェントスを断り、ナポリとの契約を更新している。デシャンも勝利を重ねてきた監督で、ユヴェントスとの結びつきも強い。ただ、2012年にマルセイユを率いて以来、クラブチームの監督は務めていない。
インザーギを待つ間の暫定監督
一方、つなぎ役となる監督の有力候補はステファノ・ピオリとパウロ・ソウザだ。両者ともユヴェントスの選手としてタイトルを獲得した経歴を持つ。ピオリはフィオレンティーナでの不本意な経験を経たばかりで、再起を目指している。一方、ソウザは欧州での新たなチャンスを求めている。アラブ首長国連邦のシャバブ・アル・アハリでの経験を経てのことだ。ユヴェントスがつなぎ役にチームを託すとすれば、その理由は来季に向けて明確な人選をすでに計画していることにあるだろう。ジョヴァンニ・カルネヴァリが夢見る人選は、シモーネ・インザーギだ。かつてラツィオとインテルを率い、サウジアラビアのアル・ヒラルと2027年6月まで契約を結んでいる。
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