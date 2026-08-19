「今は構築段階にあるが、ユベントスの野心は常に勝つことだ」。ジョン・エルカーンは、トップチームがネクストジェンとの親善試合に45分間で2-0と勝利した一戦を見届けたあと、ルチアーノ・スパレッティの隣でベンチに座りながら、今季の目標を示した。ユベントスは前回のリーグ戦を6位で終え、2020年以降スクデットから遠ざかっているが、このクラブとこのチームの目標は、常に勝つことでなければならない。メッセージは、4位で満足してはならないということだ。4位はクラブの財政面にとっては最低限の目標になり得ても、ユベントス（フロント、監督、チーム）とそのファンの野心にとってはそうではない。さらに言い換えれば、とりわけスパレッティにとって大きな責任だ。新たに就任したフロント陣はこれからチームを作っていかなければならない一方で、監督は今季、勝利を求められている。
翻訳者：
ユヴェントス、スパレッティにボーナスはもうない。勝たなければならない。オペンダとアジッチのゴール、そしてコンテの影。
言い換えれば、エルカンの発言は別として、スパレッティにとって、途中就任で始まった最初のシーズンに与えられていた猶予は、もはや尽きたのが明らかだ。前季の最悪の最終結果は、彼の責任とはされなかった。 というのも、トゥドールに代わって就任して以降の勝ち点だけを見れば、彼のユヴェントスはチャンピオンズリーグ出場圏に入っていたはずだからだ。失敗に終わった2025-26シーズンの責任は、全面的にコモッリと一部の選手たちに負わされた。そして、リーグ戦終了まで残り数節の時点まで、ユヴェントスがチャンピオンズリーグ圏内で追走するチームに対して持っていたわずかなアドバンテージをどう浪費したかにもかかわらず、トスカーナ出身の指揮官には向けられなかった。
ここから新たなページが始まる。ヴラホヴィッチの残留が確認されなかったこと、そして経験豊富なGK（アリソン、あるいはディブ・マルティネス）が加入しなかったことを除けば、スパレッティは移籍市場で求めていた補強を手にした。ビカーリオ、チェリク、ルクミ、アライベゴヴィッチ、エカトル、そしてボガの残留だ。 さらに、9月1日までにまだ誰かが加わる可能性もある。ポジションは中盤と前線だ。 またクラブは、放出市場でもスパレッティの意向に応えようとしている。 オペンダとアジッチの退団があり（奇妙なことに、2人ともそれぞれの新天地であるリヨンとサッスオーロで、今季最初の公式戦でゴールを決めた）、そのほかルイの退団に加え、ディ・グレゴリオ、ルガーニとカバルのいずれか1人のDF、ミレッティとコープマイネルスのいずれか1人のMF（アルトゥールの戦力外も含む）、そしてニコ・ゴンサレス、ダビド、ミリク、ジェグロヴァのうち少なくとも2人を放出するための容易ではない交渉が続いている。さらに、首脳陣は、復調したドウグラス・ルイスに信頼を与えようとするスパレッティの考えも後押ししている。
日曜18時30分からフロジノーネで、スパレッティの下での“100％本物”の最初のユヴェントスがプレーを始める。もはやミスは許されない。 出だしにつまずくようなことがあれば、アントニオ・コンテの影がユヴェントスのベンチ周辺にすぐさま漂い始めても不思議ではない。
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