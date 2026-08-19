ここから新たなページが始まる。ヴラホヴィッチの残留が確認されなかったこと、そして経験豊富なGK（アリソン、あるいはディブ・マルティネス）が加入しなかったことを除けば、スパレッティは移籍市場で求めていた補強を手にした。ビカーリオ、チェリク、ルクミ、アライベゴヴィッチ、エカトル、そしてボガの残留だ。 さらに、9月1日までにまだ誰かが加わる可能性もある。ポジションは中盤と前線だ。 またクラブは、放出市場でもスパレッティの意向に応えようとしている。 オペンダとアジッチの退団があり（奇妙なことに、2人ともそれぞれの新天地であるリヨンとサッスオーロで、今季最初の公式戦でゴールを決めた）、そのほかルイの退団に加え、ディ・グレゴリオ、ルガーニとカバルのいずれか1人のDF、ミレッティとコープマイネルスのいずれか1人のMF（アルトゥールの戦力外も含む）、そしてニコ・ゴンサレス、ダビド、ミリク、ジェグロヴァのうち少なくとも2人を放出するための容易ではない交渉が続いている。さらに、首脳陣は、復調したドウグラス・ルイスに信頼を与えようとするスパレッティの考えも後押ししている。





日曜18時30分からフロジノーネで、スパレッティの下での“100％本物”の最初のユヴェントスがプレーを始める。もはやミスは許されない。 出だしにつまずくようなことがあれば、アントニオ・コンテの影がユヴェントスのベンチ周辺にすぐさま漂い始めても不思議ではない。







