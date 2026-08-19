「今は構築段階にあるが、ユベントスの野心は常に勝つことだ」。ジョン・エルカンは、トップチームがネクスト・ジェンに2-0で勝利した45分間の練習試合を見届けた後、ルチアーノ・スパレッティの隣でベンチに座りながら、今季の目標を示した。ユベントスは前季のリーグ戦を6位で終え、2020年以降スクデットから遠ざかっているが、このクラブとこのチームの目標は常に勝つことでなければならない。メッセージは明確だ。4位で満足してはならないということだ。4位はクラブの財政面にとって最低限の目標にはなり得ても、ユベントス（フロント、監督、チーム）とそのファンの野心に見合うものではない。さらに言い換えれば、とりわけスパレッティにとっては大きな責任だ。新たに就任した幹部はこれから土台を築いていかなければならない一方で、監督は今季、勝利を求められている。
翻訳者：
ユヴェントス、スパレッティにもうボーナスはない。勝利が必要だ。オペンダとアジッチのゴール、そしてコンテの影
別の言い方をすれば、エルカンの発言はさておき、スパレッティにとって、途中就任で始まった最初のシーズンというボーナス期間は、もはや使い果たされたのは明らかだ。前季の最悪の最終結果は、彼の責任とはされなかった。 トゥドールに代わって就任して以降の獲得勝ち点だけを見れば、彼のユヴェントスはチャンピオンズリーグ出場圏に入っていたからだ。失敗に終わった2025-26シーズンの責任は、全面的にコモッリと一部の選手たちに負わされた。そして、リーグ戦終了まで残り数節の時点まで、ユヴェントスがチャンピオンズリーグ圏で追走するチームに対して持っていたわずかなアドバンテージを、あのような形で失ってしまったにもかかわらず、トスカーナ出身の指揮官には責任が問われなかった。
ここから新たな局面に入る。ヴラホヴィッチの残留が確認されなかったこと、そして経験豊富なGK（アリソン、もしくは“ディブ”・マルティネス）の獲得が実現しなかったことを除けば、スパレッティは移籍市場で求めていた補強を手にした。ビカーリオ、チェリク、ルクミ、アライベゴヴィッチ、エカトール、そしてボガの残留だ。 さらに別の補強が加わる可能性もある。9月1日までに、中盤と攻撃陣の両方で動きがあるかもしれない。 またクラブは、放出市場でもスパレッティの意向に応えようとしている。 オペンダとアジッチの退団に加え（奇しくも2人はそれぞれの新天地であるリヨンとサッスオーロで、今季最初の公式戦でともにゴールを決めた）、ルイの放出、さらにディ・グレゴリオ、ルガーニとカバルのどちらか1人のDF、ミレッティとコープマイネルスのどちらか1人のMF（アルトゥールの戦力外も含む）、そして少なくともニコ・ゴンサレス、ダビド、ミリク、ジェグロヴァのうち2人の売却に向けた簡単ではない交渉が続いている。さらに、首脳陣は、復調したドウグラス・ルイスに信頼を与えようとするスパレッティの考えにも歩調を合わせている。
日曜18時30分、フロジノーネで、スパレッティの“100％の本当のユベントス”が初めてプレーを始める。もはやミスの許されないチームだ。 出だしでつまずくようなことがあれば、アントニオ・コンテの影がユベントスのベンチ周辺に漂い始めるまで、そう時間はかからないはずだ。
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