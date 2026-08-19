ここから新たな局面に入る。ヴラホヴィッチの残留が確認されなかったこと、そして経験豊富なGK（アリソン、もしくは“ディブ”・マルティネス）の獲得が実現しなかったことを除けば、スパレッティは移籍市場で求めていた補強を手にした。ビカーリオ、チェリク、ルクミ、アライベゴヴィッチ、エカトール、そしてボガの残留だ。 さらに別の補強が加わる可能性もある。9月1日までに、中盤と攻撃陣の両方で動きがあるかもしれない。 またクラブは、放出市場でもスパレッティの意向に応えようとしている。 オペンダとアジッチの退団に加え（奇しくも2人はそれぞれの新天地であるリヨンとサッスオーロで、今季最初の公式戦でともにゴールを決めた）、ルイの放出、さらにディ・グレゴリオ、ルガーニとカバルのどちらか1人のDF、ミレッティとコープマイネルスのどちらか1人のMF（アルトゥールの戦力外も含む）、そして少なくともニコ・ゴンサレス、ダビド、ミリク、ジェグロヴァのうち2人の売却に向けた簡単ではない交渉が続いている。さらに、首脳陣は、復調したドウグラス・ルイスに信頼を与えようとするスパレッティの考えにも歩調を合わせている。





日曜18時30分、フロジノーネで、スパレッティの“100％の本当のユベントス”が初めてプレーを始める。もはやミスの許されないチームだ。 出だしでつまずくようなことがあれば、アントニオ・コンテの影がユベントスのベンチ周辺に漂い始めるまで、そう時間はかからないはずだ。







