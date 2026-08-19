ここから新たな局面に入る。ヴラホヴィッチの残留が確認されていないこと、そして経験豊富なGK（アリソン、あるいは“ディブ”・マルティネス）の獲得が実現していないことを除けば、スパレッティは補強市場で求めていた戦力を手にした。ヴィカーリオ、チェリク、ルクミ、アライベゴヴィッチ、エカトル、そしてボガの残留だ。 さらに別の補強が加わる可能性もある。9月1日までに、中盤と前線の両面で動きがあるかもしれない。 またクラブは、放出市場でもスパレッティの意向に応えようとしている。オペンダとアジッチの退団に加え、ロウイの放出も進めている。オペンダとアジッチは奇しくも、それぞれの新天地であるリヨンとサッスオーロで、今季最初の公式戦でゴールを決めた。さらに、ディ・グレゴリオの売却、ルガーニとカバルのどちらか1人のDF、中盤ではミレッティとコープマイネルスのどちらか1人（アーサーの戦力外も含む）、そしてダビド、ミリク、ジェグロヴァのうち少なくとも1人を手放すための交渉も、簡単ではない状況が続いている。さらに、首脳陣は、復調したドウグラス・ルイスに信頼を与えようとするスパレッティの考えも後押ししている。





日曜18時30分、フロジノーネで、スパレッティの“本当の”ユベントスが初めて100％の形でピッチに立つ。もはやミスは許されない。 出だしでつまずくようなことがあれば、アントニオ・コンテの影がユベントスのベンチ周辺にすぐさま漂い始めても不思議ではない。







