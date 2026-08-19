「今は構築の段階にあるが、ユベントスの野心は常に勝つことだ」。ジョン・エルカンは、トップチームがネクストジェンとの親善試合に45分間で2-0で勝利した一戦を見届けた後、ルチアーノ・スパレッティの隣でベンチに座りながら、今季の目標を示した。ユベントスは前回のリーグ戦を6位で終え、2020年からセリエA優勝から遠ざかっているが、このクラブとこのチームの目標は、常に勝つことでなければならない。メッセージは、4位で満足してはならないということだ。4位はクラブの財政にとっては最低限の目標になり得ても、ユベントス（フロント、監督、チーム）とそのファンの野心にとってはそうではない。言い換えれば、とりわけスパレッティにとって大きな責任だ。新たに就任したフロント陣はこれからチームを築いていかなければならない一方で、監督は今季、勝利を求められている。
翻訳者：
ユヴェントス、スパレッティにとってボーナスは終わった。勝たなければならない。オペンダとアジッチのゴール、そしてコンテの影。
言い換えれば、エルカンの言葉はさておき、スパレッティにとって、シーズン途中から就任した初年度という猶予は、もはや使い果たしたのは明らかだ。前季の最終的な低調な結果は、彼の責任にはされなかった。 というのも、トゥドールに代わって就任して以降の勝ち点だけを見れば、彼のユベントスはチャンピオンズリーグ出場圏に入っていたからだ。失敗に終わった2025-26シーズンの責任は、全面的にコモッリと一部の選手たちに負わされた。そして、リーグ終了の数節前までユベントスがチャンピオンズリーグ圏内で追走勢に対して持っていたわずかなアドバンテージを、あのような形で失ってしまったにもかかわらず、トスカーナ出身の指揮官には責任が及ばなかった。
ここから新たな局面に入る。ヴラホヴィッチの残留が確認されていないこと、そして経験豊富なGK（アリソン、あるいは“ディブ”・マルティネス）の獲得が実現していないことを除けば、スパレッティは補強市場で求めていた戦力を手にした。ヴィカーリオ、チェリク、ルクミ、アライベゴヴィッチ、エカトル、そしてボガの残留だ。 さらに別の補強が加わる可能性もある。9月1日までに、中盤と前線の両面で動きがあるかもしれない。 またクラブは、放出市場でもスパレッティの意向に応えようとしている。オペンダとアジッチの退団に加え、ロウイの放出も進めている。オペンダとアジッチは奇しくも、それぞれの新天地であるリヨンとサッスオーロで、今季最初の公式戦でゴールを決めた。さらに、ディ・グレゴリオの売却、ルガーニとカバルのどちらか1人のDF、中盤ではミレッティとコープマイネルスのどちらか1人（アーサーの戦力外も含む）、そしてダビド、ミリク、ジェグロヴァのうち少なくとも1人を手放すための交渉も、簡単ではない状況が続いている。さらに、首脳陣は、復調したドウグラス・ルイスに信頼を与えようとするスパレッティの考えも後押ししている。
日曜18時30分、フロジノーネで、スパレッティの“本当の”ユベントスが初めて100％の形でピッチに立つ。もはやミスは許されない。 出だしでつまずくようなことがあれば、アントニオ・コンテの影がユベントスのベンチ周辺にすぐさま漂い始めても不思議ではない。
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