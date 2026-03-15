スカイの試合後のインタビューで、マロッキはこう尋ねた。「カンビアソは常にピッチ中を動き回っている。彼が相手チームに与える問題と、監督に与える問題、どちらの方が大きいのか？」

スパレッティはこう答えた。「ピッチを動き回らなければ、もうプレーさせない。君の言うことを聞けば、もうプレーさせない。彼にとってはピッチを動き回るほうが得策だ。なぜなら、彼はミッドフィールダーとしてプレーするのが上手いからだ」。