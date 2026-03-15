ウディネで行われた、セリエA第29節でウディネーゼに1-0で勝利したユヴェントスのルチアーノ・スパレッティ監督と、スカイのコメンテーター、ジャンカルロ・マロッキとの間で繰り広げられた、一風変わった応酬。その争点となったのは、ユヴェントスのアンドレア・カンビアソのプレーぶりだった。
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ユヴェントス、スパレッティとマロッキによるカンビアソを巡る小競り合い：「お前の言うことを聞いたら、もうプレーできなくなるぞ」
ジョーク
スカイの試合後のインタビューで、マロッキはこう尋ねた。「カンビアソは常にピッチ中を動き回っている。彼が相手チームに与える問題と、監督に与える問題、どちらの方が大きいのか？」
スパレッティはこう答えた。「ピッチを動き回らなければ、もうプレーさせない。君の言うことを聞けば、もうプレーさせない。彼にとってはピッチを動き回るほうが得策だ。なぜなら、彼はミッドフィールダーとしてプレーするのが上手いからだ」。
カンビアソのシーズン
カンビアソはこれまでリーグ戦で27試合に出場し、3ゴール3アシストを記録している。これに加え、チャンピオンズリーグで9試合1アシスト、コッパ・イタリアで2試合に出場しており、合計で38試合、3ゴール4アシストとなっている。
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