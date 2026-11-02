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ライブ
CM grafica Juventus Inside Woltemade Kolo MuaniGetty Images
Gianluca Minchiotti
翻訳者：

ユヴェントス、スパレッティが「我が家」に帰還。しかし、このコロ・ムアニとヴォルテマーデではチャンピオンズリーグは不可能だ

ユヴェントス
ルチアーノ・スパレッティ
特集＆コラム
Opinion
ランダル・コロ・ムアニ
ニック・ヴォルテマーデ
セリエ A

ナポリ戦での勝利は、ユヴェントスの指揮官に良い知らせと悪い知らせの両方をもたらした。

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ナポリに対する妥当な勝利を経て、ユヴェントスはいくつかの点を再確認した。良い面も悪い面もあるが、明るい材料として挙げられるのは、2ゴールを決めたケリム・アライベゴヴィッチとジェレミー・ボガだ。前者はリーグ戦でようやくゴールを挙げ、ケナン・ユルディズと並んでユヴェントスのチーム内で最も高い技術を持つ選手であることを改めて示した。一方、後者は途中出場から試合に影響を与える力において、リーグでも屈指の信頼できる選手であることを再び証明した。フアン・カバルのプレーも良かった。フィジカルコンディションに安定感を取り戻せれば、このユヴェントスで先発を務められるだろう。

  • スパレッティ、自分を取り戻す

    いずれにせよ、最も重要な確信は選手ではなく、システムにある。3-5-2を脇に置き、スパレッティはコヴェルチャーノでこのシステムについて論文を書いたにもかかわらず、これを信頼していない。トスカーナ出身の指揮官は4バックの「原点」に戻った。基本は4-4-2で、試合の局面に応じて4-3-3や4-3-1-2に変化する形だ。激動の1週間を経て、システムをめぐるものも含めたロッカールームの雰囲気に関するうわさや、ジョヴァンニ・カルネヴァーリCEOからの叱責を経て、スパレッティはシステムとともに、チームの気迫と闘争心も取り戻した今の目標は、安定した戦いを続けることだ。まずは木曜日のヨーロッパリーグ第4節、AZアルクマール戦と、日曜日のセリエA第11節、フィオレンティーナ戦。いずれもアウェーでの試合となる。

  • コロ・ムアニとヴォルテマーデを擁するユベントスは、チャンピオンズリーグにふさわしいチームではない

    一方、明るくない話題に目を向けると、まず最も目立つのは、やはり2人のセンターフォワードだ。ランダル・コロ・ムアニはピッチ上で最も出来が悪かった。ゴールを奪えなかっただけでなく、味方との連係でも大きなミスを犯した。2対1のカウンターでアライベゴヴィッチへのパスをミスした場面がその一例だ。一方、ニック・ヴォルテマーデはややましだった。少なくとも何度かボールを収め、チームを押し上げることができた。ただ、彼もゴール前では存在感を示せなかった。リーグ戦での2人の得点ペースは深刻だ。2人合わせてわずか1得点（コロ・ムアニが記録）。セリエAの10試合でこの数字にとどまっている（ヨーロッパリーグではドイツ人選手が3得点、フランス人選手が2得点と、状況は良い）。

    明らかなのは、両センターフォワードの得点ペースがこれではユヴェントスが順位表の上位4位以内に入るのは難しいということだ。1月の移籍市場が開くまでは、スパレッティ監督は2人を起用せざるを得ない。ただし、必ずしも毎回、2人をそろって先発させる必要はないだろう。そして1月になっても2人が調子をつかめず、得点ペースも改善しなければ、ユヴェントス事実上、再び移籍市場で動かざるを得なくなる。スパレッティ監督が求める特徴により近く（例えばヴラホヴィッチのようなタイプ）、何よりコロ・ムアニやヴォルテマーデよりもゴール前で高い得点力を持つセンターフォワードを探すことになる。

  • ルクミはまだ不在

    最後に、不安材料としてジョン・ルクミのパフォーマンスも挙げられる。ユヴェントスでの環境に慣れ、適応するのに苦労し続けている。動きがぎこちなく、ファウルも多い。特に、ボローニャで評価を高めた持ち味を発揮できていない。それは個性とカリスマ性であり、トリノではまだ見られていない。

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