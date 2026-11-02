ナポリに対する妥当な勝利を経て、ユヴェントスはいくつかの点を再確認した。良い面も悪い面もあるが、明るい材料として挙げられるのは、2ゴールを決めたケリム・アライベゴヴィッチとジェレミー・ボガだ。前者はリーグ戦でようやくゴールを挙げ、ケナン・ユルディズと並んでユヴェントスのチーム内で最も高い技術を持つ選手であることを改めて示した。一方、後者は途中出場から試合に影響を与える力において、リーグでも屈指の信頼できる選手であることを再び証明した。フアン・カバルのプレーも良かった。フィジカルコンディションに安定感を取り戻せれば、このユヴェントスで先発を務められるだろう。
ユヴェントス、スパレッティが「我が家」に帰還。しかし、このコロ・ムアニとヴォルテマーデではチャンピオンズリーグは不可能だ
スパレッティ、自分を取り戻す
いずれにせよ、最も重要な確信は選手ではなく、システムにある。3-5-2を脇に置き、スパレッティはコヴェルチャーノでこのシステムについて論文を書いたにもかかわらず、これを信頼していない。トスカーナ出身の指揮官は4バックの「原点」に戻った。基本は4-4-2で、試合の局面に応じて4-3-3や4-3-1-2に変化する形だ。激動の1週間を経て、システムをめぐるものも含めたロッカールームの雰囲気に関するうわさや、ジョヴァンニ・カルネヴァーリCEOからの叱責を経て、スパレッティはシステムとともに、チームの気迫と闘争心も取り戻した。今の目標は、安定した戦いを続けることだ。まずは木曜日のヨーロッパリーグ第4節、AZアルクマール戦と、日曜日のセリエA第11節、フィオレンティーナ戦。いずれもアウェーでの試合となる。
コロ・ムアニとヴォルテマーデを擁するユベントスは、チャンピオンズリーグにふさわしいチームではない
一方、明るくない話題に目を向けると、まず最も目立つのは、やはり2人のセンターフォワードだ。ランダル・コロ・ムアニはピッチ上で最も出来が悪かった。ゴールを奪えなかっただけでなく、味方との連係でも大きなミスを犯した。2対1のカウンターでアライベゴヴィッチへのパスをミスした場面がその一例だ。一方、ニック・ヴォルテマーデはややましだった。少なくとも何度かボールを収め、チームを押し上げることができた。ただ、彼もゴール前では存在感を示せなかった。リーグ戦での2人の得点ペースは深刻だ。2人合わせてわずか1得点（コロ・ムアニが記録）。セリエAの10試合でこの数字にとどまっている（ヨーロッパリーグではドイツ人選手が3得点、フランス人選手が2得点と、状況は良い）。
明らかなのは、両センターフォワードの得点ペースがこれでは、ユヴェントスが順位表の上位4位以内に入るのは難しいということだ。1月の移籍市場が開くまでは、スパレッティ監督は2人を起用せざるを得ない。ただし、必ずしも毎回、2人をそろって先発させる必要はないだろう。そして1月になっても2人が調子をつかめず、得点ペースも改善しなければ、ユヴェントスは事実上、再び移籍市場で動かざるを得なくなる。スパレッティ監督が求める特徴により近く（例えばヴラホヴィッチのようなタイプ）、何よりコロ・ムアニやヴォルテマーデよりもゴール前で高い得点力を持つセンターフォワードを探すことになる。
ルクミはまだ不在
最後に、不安材料としてジョン・ルクミのパフォーマンスも挙げられる。ユヴェントスでの環境に慣れ、適応するのに苦労し続けている。動きがぎこちなく、ファウルも多い。特に、ボローニャで評価を高めた持ち味を発揮できていない。それは個性とカリスマ性であり、トリノではまだ見られていない。
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