一方、明るくない話題に目を向けると、まず最も目立つのは、やはり2人のセンターフォワードだ。ランダル・コロ・ムアニはピッチ上で最も出来が悪かった。ゴールを奪えなかっただけでなく、味方との連係でも大きなミスを犯した。2対1のカウンターでアライベゴヴィッチへのパスをミスした場面がその一例だ。一方、ニック・ヴォルテマーデはややましだった。少なくとも何度かボールを収め、チームを押し上げることができた。ただ、彼もゴール前では存在感を示せなかった。リーグ戦での2人の得点ペースは深刻だ。2人合わせてわずか1得点（コロ・ムアニが記録）。セリエAの10試合でこの数字にとどまっている（ヨーロッパリーグではドイツ人選手が3得点、フランス人選手が2得点と、状況は良い）。

明らかなのは、両センターフォワードの得点ペースがこれでは、ユヴェントスが順位表の上位4位以内に入るのは難しいということだ。1月の移籍市場が開くまでは、スパレッティ監督は2人を起用せざるを得ない。ただし、必ずしも毎回、2人をそろって先発させる必要はないだろう。そして1月になっても2人が調子をつかめず、得点ペースも改善しなければ、ユヴェントスは事実上、再び移籍市場で動かざるを得なくなる。スパレッティ監督が求める特徴により近く（例えばヴラホヴィッチのようなタイプ）、何よりコロ・ムアニやヴォルテマーデよりもゴール前で高い得点力を持つセンターフォワードを探すことになる。