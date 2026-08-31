ジョナサン・デイビッドがユベントスからアトレティコ・マドリーへ移籍する。ファブリツィオ・ロマーノによると、ユベントスとアトレティコ・マドリーの間で口頭合意に達したという。 形態は2500万ユーロの買い取りオプション付きレンタル移籍で、カナダ代表FWはアトレティコ加入へ向かっている。スペインのクラブが給与の50％超を負担する。





午前中に交渉成立

ユベントスとアトレティコ・マドリーは、ジョナサン・デイビッドを巡って継続的に接触を続けてきた。 2000年生まれのカナダ人FWは、期待外れに終わったシーズンを経てコンティナッサを離れる見通しとなっており、2026-27シーズンのスタートも前季と同じ流れだった（土曜日のパルマ戦では、ニコ・ゴンサレスとの交代でピッチを退く際に大きなブーイングを浴びた）。





アトレティコ・マドリーが日曜日に買い取りオプション付きレンタル移籍で正式オファーを提示した後も、CEOジョバンニ・カルネヴァーリ、スポーツディレクターのフレデリック・マッサーラを含むユベントス首脳陣とアトレティコ側の接触はこの日も前向きに続いていた。





2030年6月30日まで、シーズンあたり税引き後600万ユーロという高額年俸を受け取る2000年生まれのカナダ人選手は、すでにシメオネ監督のもとへの移籍に前向きな姿勢を示していた。 あとは状況を整理し、関係するすべての当事者が納得できる合意に至るのを待っていた。 Marcaによると、デイビッドのアトレティコ・マドリー移籍はますます近づいている。



