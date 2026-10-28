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ライブ
Alajbegovic JuventusGetty Images
Emanuele Tramacere
翻訳者：

ユヴェントス、ジェノア戦に向けたスパレッティ監督の招集メンバーに3人の新顔。アライベゴビッチも選出

ジェノア 対 ユヴェントス
ジェノア
ユヴェントス
セリエ A

ユヴェントスはジェノヴァへの遠征に備える

ユヴェントスは今夜20時45分から、ジェノヴァのガリレオ・フェラルシでジェノアと対戦する。試合はセリエA 2026-27シーズン第9節のミッドウィーク開催分だ。

ルチアーノ・スパレッティ監督は先発メンバーの選択に多くの迷いを抱えている。今日発表した招集メンバーにはU-23から新たに3人が名を連ねた一方、負傷者の状況にほとんど進展はない。

  • 3人の若手選手は誰か

    ウェブサイトとSNSで発表されたメンバーには、Next Genの選手が3人含まれている。いずれもトップチームではすでに知られた顔ぶれで、MFオウス、左サイドのパニュッコ、FWドゥルミシだ。万全の状態ではないアライブヴェゴヴィッチも招集され、先発出場も可能だ。一方、長期離脱中の負傷者に復帰した選手はいない。

  • 完全な一覧

    全リストは以下の通り。

    GK：ヴィカーリオ、ピンソーリョ、ネト。

    DF：ブレーメル、ガッティ、ケリー、カルル、カンビアーゾ、ルガーニ、ルクミ、カバル、パニュッコ。

    MF：コープマイネルス、ドウグラス・ルイス、マッケニー、サール、オウス。

    FW：コロ・ムアニ、ジェグロヴァ、ボガ、アライベゴビッチ、ヴォルテマーデ、ドゥルミシ。

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