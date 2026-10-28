ユヴェントスは今夜20時45分から、ジェノヴァのガリレオ・フェラルシでジェノアと対戦する。試合はセリエA 2026-27シーズン第9節のミッドウィーク開催分だ。

ルチアーノ・スパレッティ監督は先発メンバーの選択に多くの迷いを抱えている。今日発表した招集メンバーにはU-23から新たに3人が名を連ねた一方、負傷者の状況にほとんど進展はない。