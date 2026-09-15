



エドン・ジェグロヴァはピッチで応えた。 夏の間、ユヴェントスはコソボ代表ウインガーを構想外とする可能性も検討していたが、1999年生まれのジェグロヴァが主役を奪った。マペイ・スタジアムでのサッスオーロ戦では2ゴールを挙げ、最終的に3-2で敗れた一戦で最後までユヴェントスを試合につなぎ止めた。





ユヴェントスの今夏の判断については、ファブリツィオ・ロマーノが自身のYouTubeチャンネルで伝えていた。 ユヴェントスはジェグロヴァについて、移籍市場で解決策を見つける可能性を検討していたが、どのルートでも合意には至らなかった。ラツィオは現実的な選択肢では一度もなく、アタランタは関心を示していたものの、移籍の形について具体的に検討するまでには至らなかった。一方、アル・イティハドとは条件がまとまらず、サウジアラビアのクラブは別の選手を選んだ。





こうしてジェグロヴァはトリノに残留した。 ただ、その残留によってユヴェントスは彼をUEFAの登録リストからも外していた。サウジアラビアのように市場がまだ開いていた（そして実際に開いている）国で、いずれ新たな移籍先を見つけられるとの見通しがあったためだ。 しかし最終的に移籍市場では解決策が生まれず、このコソボ人選手はユヴェントスに残ることになった。