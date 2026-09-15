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ライブ
cm grafica zhegrova juventus
Gianluca Minchiotti

翻訳者：

ユヴェントス、ジェグロヴァが復活　だがヨーロッパリーグではプレーできず、アタランタが1月に向けて関心を寄せている

ユヴェントス
移籍情報
エドン・ジェグロヴァ
アタランタ

サッスオーロで2度ゴールを決めたコソボ人選手は、UEFAの登録メンバーから外れており、移籍市場について再びすぐに話題となっている。


エドン・ジェグロヴァはピッチで応えた。 夏の間、ユヴェントスはコソボ代表ウインガーを構想外とする可能性も検討していたが、1999年生まれのジェグロヴァが主役を奪った。マペイ・スタジアムでのサッスオーロ戦では2ゴールを挙げ、最終的に3-2で敗れた一戦で最後までユヴェントスを試合につなぎ止めた。


ユヴェントスの今夏の判断については、ファブリツィオ・ロマーノが自身のYouTubeチャンネルで伝えていた。 ユヴェントスはジェグロヴァについて、移籍市場で解決策を見つける可能性を検討していたが、どのルートでも合意には至らなかった。ラツィオは現実的な選択肢では一度もなく、アタランタは関心を示していたものの、移籍の形について具体的に検討するまでには至らなかった。一方、アル・イティハドとは条件がまとまらず、サウジアラビアのクラブは別の選手を選んだ。


こうしてジェグロヴァはトリノに残留した。 ただ、その残留によってユヴェントスは彼をUEFAの登録リストからも外していた。サウジアラビアのように市場がまだ開いていた（そして実際に開いている）国で、いずれ新たな移籍先を見つけられるとの見通しがあったためだ。 しかし最終的に移籍市場では解決策が生まれず、このコソボ人選手はユヴェントスに残ることになった。

  • 答えはピッチの上で示される

    サッスオーロ戦で、ジェグロヴァは後半にコンセイソンに代わって投入され、ユヴェントスの攻撃の様相を即座に変えた。スピード、ドリブル、そして実効性。このウイングは、他の攻撃陣に欠けていたものをユヴェントスにもたらした。この2得点によってユヴェントスは2度のビハインドを追いつくことができたが、マペイ・スタジアムでの逆転はあと一歩で実現しなかった。とはいえ、最終的に勝利を手にしたのはサッスオーロだった。アディジッチの後半アディショナルタイム終了間際のゴールで、3-2と勝利した。


    このパフォーマンスは、ここ数カ月にわたって置かれてきた状況に対するジェグロヴァからの最も力強い答えとなったが、ヨーロッパリーグに関する状況は変わらない。コソボ人のジェグロヴァは、ルチアーノ・スパレッティによってユヴェントスのヨーロッパリーグ登録メンバーから外されており、そのため木曜夜のNECナイメヘン戦では起用できない。一方、日曜日はベンチスタートとなる見込みで、アタランタ戦で途中出場に備えることになりそうだ。


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  • アタランタが再び検討している

    ジェグロバの今後を巡っては、アタランタが再び主役となる可能性がある。TuttoJuve.comによれば、ベルガモのクラブは1月を見据えて引き続き状況を注視しており、買い取りオプション付きのレンタル移籍を検討しているという。ただ、現時点でユベントスに対する公式な接触やオファーは確認されていない。したがって、これはまだ初期段階の動きであり、冬の移籍市場における両クラブの立場次第で進展が左右される見通しだ。


    夏の時点で、ジェグロバの立場はまったく定まっていなかった。一方で、ピッチはすでに最初のサインを示している。サッスオーロ戦で、このコソボ人選手はクオリティーと気迫を示し、2ゴールを記録。去就が濃厚とみられていたユベントスに、ひとりの選手を取り戻した。あとは、このドッピエッタがユベントスでの新たな物語の始まりとなるのか、それとも1月を前にしたショーケースにすぎないのかを見極めるだけだが、現時点では前者の可能性がより高いように見える。得点力不足に苦しむチームにあって、得点面でも本来の自分を取り戻したように見える選手を今手放すというのは、ユベントスにとって意味をなさない選択に映る

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