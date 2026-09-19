そして、スパレッティについては、こう語った。「とても助けてもらっている。これが僕にとって初戦だったし、3カ月負傷していた。彼はポジションやボール、ピッチをどうカバーするかについてアドバイスをくれたし、前半と後半の間にも助けてくれた」





最後に、トッテナムでもチームメートのグリエルモ・ヴィカーリオについては、こう話している。「彼も助けてくれている」とTuttosport が伝えた。「イタリア語を学び始めていて、たくさんアドバイスをもらっている」