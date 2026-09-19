パプ・サールは、ユヴェントスのMFとして、リーグ戦のサッスオーロ戦での敗戦とヨーロッパリーグのNEC戦での勝利の両方に出場。トリノのアリアンツ・スタジアムで明日18時に予定されているアタランタ戦を前日に控え、Skyの取材に対して次のように語った。「簡単な試合にはならないと思うが、いい準備ができているし、日曜の夜には確実に準備が整っているはずだ。自分たちには大きなチャンスがあり、この試合に勝つ可能性もある」
Getty Images Sport
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ユヴェントス、サール「スパレッティが僕にアドバイスをくれるのはここだ」
そして、スパレッティについては、こう語った。「とても助けてもらっている。これが僕にとって初戦だったし、3カ月負傷していた。彼はポジションやボール、ピッチをどうカバーするかについてアドバイスをくれたし、前半と後半の間にも助けてくれた」
最後に、トッテナムでもチームメートのグリエルモ・ヴィカーリオについては、こう話している。「彼も助けてくれている」とTuttosport が伝えた。「イタリア語を学び始めていて、たくさんアドバイスをもらっている」
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