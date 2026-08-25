元アタランタの同選手はすでにセリエAを知っており、同リーグでは80試合に出場して4ゴール6アシストを記録している。ヴォルフスブルクを離れたいと考えている経験豊富な選手で、同クラブは昨季にブンデスリーガ2部へ降格した。 このオペレーションは、書類上では低コストでの獲得として実現可能であり （ヴォルフスブルクは要求を過度に高くはできない） あるいはレンタルでも可能だが、その場合は2027年に満了するマエレの契約を更新しなければならない。 フォルクスワーゲンのクラブでの彼の年俸は、1シーズンあたり約190万ユーロ。マエレにはオリンピアコスが強い関心を示している