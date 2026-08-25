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VfL Wolfsburg v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport

翻訳者：

ユヴェントス、サイドの低コスト案に浮上したマヘレ

ユヴェントス
移籍情報
ヴォルフスブルク
ヨアキム・メーレ

ユヴェントスの移籍市場は、まだ終わっていない。9月1日に予定されている期限までに、カルネヴァーリとマッサーラはスカッドを完成させたい考えだ。必要なのは、コロ・ムアニとは異なる特徴を持つ新たなセンターフォワードであり、さらに両サイドでプレーできるサイドバックの補強も排除されていない。この観点から、『ガゼッタ・デッロ・スポルト』は新たな名前を挙げている。ユヴェントスが狙っているのは、1997年生まれのデンマーク人サイドバック、ヨアキム・メーレ。ヴォルフスブルクと2027年までの契約を結んでいる

  • いくらかかり、どれだけ稼いでいるのか

    元アタランタの同選手はすでにセリエAを知っており、同リーグでは80試合に出場して4ゴール6アシストを記録している。ヴォルフスブルクを離れたいと考えている経験豊富な選手で、同クラブは昨季にブンデスリーガ2部へ降格した。 このオペレーションは、書類上では低コストでの獲得として実現可能であり （ヴォルフスブルクは要求を過度に高くはできない） あるいはレンタルでも可能だが、その場合は2027年に満了するマエレの契約を更新しなければならない。 フォルクスワーゲンのクラブでの彼の年俸は、1シーズンあたり約190万ユーロ。マエレにはオリンピアコスが強い関心を示している

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  • ヴォルフスブルクからはすでにグラバラが加入している

    昨日、ヴォルフスブルクからヴィカーリオの控えが正式に加入した。カルネヴァーリとマッサーラは、総額1200万ユーロの買い取りオプション付きレンタルでカミル・グラバラを獲得することで合意した。 前季、ポーランド人GKはヴォルフスブルクのユニフォームを着て全公式戦37試合に出場し、71失点。クリーンシートは4試合だった。


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