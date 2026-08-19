トゥーン・コープマイネルスのユヴェントスでの冒険は、5月末に終えたところから再び始まった。実際、クラブワールドカップでさえ1998年生まれのこの選手の立場を好転させることはできなかった。オランダ代表では、日本、スウェーデン、チュニジア、モロッコを相手に4試合に出場したものの、良くも悪くもない出来に終わった。唯一の見せ場は、モロッコに敗れたラウンド32のPK戦で決めた1本だけ。 しかし、それでも不十分だった。オランダの勝ち上がりにもつながらず、オランダ人MFのシーズン評価を見直す材料にもならず、そして何よりも、移籍市場の観点で彼の評価を押し上げるには至らなかった。





トリノに戻ったコープマイネルスは、2025-26シーズンを終えた時とまったく同じ地点から再出発することになった。ユヴェントスでの成績は44試合出場2ゴール。 コープはルチアーノ・スパレッティの理想のチームにおけるレギュラーではなく、移籍市場に出されており、コンティナッサを離れるための難しい解決策を探している。昨季を振り返ると、ユヴェントス、そして特にトリノ到着以降のスパレッティは、コープマイネルスに対して本当にあらゆる手を尽くしてきた印象がある。ピッチ上のポジションについても同様だ。2024-25シーズンにチアゴ・モッタが指揮を執っていた時期（44試合出場5ゴール）、特に前線で背後にゴールを背負う形でプレーするという、本人が好まない役割をあまりに頻繁に担っていた状況を避けるため、スパレッティは彼のポジションを後方に下げる一方で、同時にプレーエリアも広げた。







