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Gianluca Minchiotti

翻訳者：

ユヴェントス、コープマイネルス問題：高額でほとんど売れない余剰戦力。それでも退団ならケシエ獲得の可能性もある

ユヴェントス
移籍情報
トゥーン・コープマイネルス

カルネヴァーリとマッサーラにとって、このオランダ人選手の移籍放出は複雑だ。状況を打開できるのは、レンタル移籍だけかもしれない。

トゥーン・コープマイネルスのユヴェントスでの冒険は、5月末に終えたところから再び始まった。実際、クラブワールドカップでさえ1998年生まれのこの選手の立場を好転させることはできなかった。オランダ代表では、日本、スウェーデン、チュニジア、モロッコを相手に4試合に出場したものの、良くも悪くもない出来に終わった。唯一の見せ場は、モロッコに敗れたラウンド32のPK戦で決めた1本だけ。 しかし、それでも不十分だった。オランダの勝ち上がりにもつながらず、オランダ人MFのシーズン評価を見直す材料にもならず、そして何よりも、移籍市場の観点で彼の評価を押し上げるには至らなかった。


トリノに戻ったコープマイネルスは、2025-26シーズンを終えた時とまったく同じ地点から再出発することになった。ユヴェントスでの成績は44試合出場2ゴール。 コープはルチアーノ・スパレッティの理想のチームにおけるレギュラーではなく、移籍市場に出されており、コンティナッサを離れるための難しい解決策を探している。昨季を振り返ると、ユヴェントス、そして特にトリノ到着以降のスパレッティは、コープマイネルスに対して本当にあらゆる手を尽くしてきた印象がある。ピッチ上のポジションについても同様だ。2024-25シーズンにチアゴ・モッタが指揮を執っていた時期（44試合出場5ゴール）、特に前線で背後にゴールを背負う形でプレーするという、本人が好まない役割をあまりに頻繁に担っていた状況を避けるため、スパレッティは彼のポジションを後方に下げる一方で、同時にプレーエリアも広げた。



  • 正式に控え選手へ

    その結果、クープマイネルスはDFとしても起用され（3バックのストッパー、あるいは4バックの左サイドバックや左センターバック）、中盤の中央としても起用されたが、いずれの役割でも期待外れの結果に終わった。昨季を通して、このオランダ人選手の役割と立ち位置は最終的にはっきりした。高級な控えだ。移籍金5470万ユーロ（ボーナス込みなら6100万ユーロ）の穴埋め要員。ブレーメルがいなければケリーが中央でプレーし、クープは左に入った。ロカテッリとテュラムのどちらかが欠ければ、クープは中盤でプレーできた。実質的にはバックアッパー。そして実質的には、ユベントス史上でも最も高額な移籍オペレーションの1つが失敗だったことを認めるものでもある。 この流れは、ユベントスがプレシーズンに戦った親善試合でも確認されている。クープマイネルスはレギュラーではなく、必要がある時に中盤か守備でプレーする。そして何より、移籍市場に出されている。


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  • 移籍金と年俸の金額

    2026-27シーズンのユヴェントスで、コープマイネルスは再び控えとなる見込みだ。ただし、ジョヴァンニ・カルネヴァーリとフレデリック・マッサーラは、その控え選手を売却しなければならない。移籍市場が終盤に差しかかる中、ユヴェントスは今回の移籍期間でコープマイネルスを売却するにあたり、完全移籍、もしくは買い取り義務付きのレンタル移籍を求めている。そして、キャピタルロスを計上するわけにはいかない。公式発表によれば、このオランダ人選手は2024年に「4会計年度で支払われる5100万ユーロ、これに340万ユーロの付随費用を加えた金額」で獲得された。AZアルクマールの元選手は2029年6月30日までの契約を結んでいるため、ユヴェントスにおける帳簿上の金額は年間1090万ユーロとなる。 つまり、キャピタルロスを避けるには3290万ユーロが必要になる。この金額を現時点で誰かが支払うと想定するのは非常に難しい。1月にも夏にもトルコとサウジアラビアからわずかな関心はあったものの、状況は厳しい。今回の移籍市場の序盤、ユヴェントスはマイル・スヴィラルをめぐってローマに行ったアプローチの中で、コープマイネルスを組み込もうとしたが、ローマはこれを拒否した。さらに、ジョン・ルクミがボローニャからユヴェントスへ移籍した交渉に組み込まれる可能性も取り沙汰された。しかし、そこでも何もまとまらなかった。移籍金に加えて、450万ユーロの年俸も潜在的な買い手をためらわせている。実際のところ、ユヴェントスがコープマイネルスを完全移籍ではなくレンタル移籍で放出するという選択だけが、オランダ代表MFの放出市場を動かす可能性がある


  • ケシエの居場所を空け得る余剰戦力

    現時点で、コープマイネルスは、CEOのジョヴァンニ・カルネヴァーリ、そしてマッサーラとオットリーニにとって、市場最終盤の数週間で解決すべき最も厄介な案件の一つとなっている。元アタランタの同選手は事実上の余剰戦力であり、なお帳簿上の負担も大きく、解決策を見つけるのは極めて難しいとみられている。ただし、彼の放出は中盤を完成させるうえで不可欠であり、場合によってはフランク・ケシエのフリーでの獲得につながる可能性もある。





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