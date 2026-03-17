ユヴェントス、コンティナーサで練習再開：トゥラムの状態

ユヴェントスは、ウディネでの勝利後に休息を取った後、土曜日のサッスオーロ戦に向けた準備のため、本日コンティナッサでトレーニングを再開した。

目標は、土曜日の夜20時45分にトリノのアリアンツ・スタジアムで行われるサッスオーロ戦だ。ルチアーノ・スパレッティ監督率いるチームにとって、チャンピオンズリーグ出場権を懸けた4位争いにおいて極めて重要な一戦となる。