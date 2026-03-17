ユヴェントス、コンティナーサで練習再開：トゥラムの状態

ユヴェントスは、ウディネでの勝利後に休息を取った後、土曜日のサッスオーロ戦に向けた準備のため、本日コンティナッサでトレーニングを再開した。
目標は、土曜日の夜20時45分にトリノのアリアンツ・スタジアムで行われるサッスオーロ戦だ。ルチアーノ・スパレッティ監督率いるチームにとって、チャンピオンズリーグ出場権を懸けた4位争いにおいて極めて重要な一戦となる。
ユヴェントスは、ウディネでの勝利後に休息を取った後、土曜日のサッスオーロ戦に向けた準備のため、本日コンティナッサでトレーニングを再開した。
目標は、土曜日の夜20時45分にトリノのアリアンツ・スタジアムで行われるサッスオーロ戦だ。ルチアーノ・スパレッティ監督率いるチームにとって、チャンピオンズリーグ出場権を懸けた4位争いにおいて極めて重要な一戦となる。
ウディネでのアウェイ戦を足を引きずりながら退場したケフレン・トゥラムの状態が、注目の的となっている。
2001年生まれの彼は、後半4分に痛みを訴えてピッチを離れ、テウン・クープマイナーズと交代した。このフランス人MFは左足首に軽い違和感を感じているが、特に深刻な懸念はないものの、今週土曜日のエミリア・ロマーニャの「ネロヴェルディ」との試合まで、継続的に経過観察が行われる予定だ。本日、トゥラムはチームとは別メニューで調整を行った。
怪我からの回復にまだ取り組んでいるエミル・ホルムと、先述したケフレン・トゥラムを除き、本日、他のすべてのユヴェントス選手はスパレッティ監督の指揮の下、チーム全体でのトレーニングに参加した。