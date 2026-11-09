11月12日（木）
18:00｜トルコ対ベルギー｜ネーションズリーグ
20:00｜セネガル対スーダン｜2027年アフリカ・ネーションズカップ予選
20:45｜イタリア対フランス｜ネーションズリーグ
11月13日（金）
18:30｜U-21フランス代表対U-21イタリア代表｜親善試合
20:45｜オランダ対ギリシャ｜ネーションズリーグ
11月14日（土）
01:00｜コロンビア対チリ｜親善試合
15:00｜コソボ対イスラエル｜ネーションズリーグ
20:45｜スウェーデン対ボスニア・ヘルツェゴビナ｜ネーションズリーグ
22:30｜ハイチ対アメリカ｜CONCACAFネーションズリーグ
11月15日（日）
20:45｜フランス対トルコ｜ネーションズリーグ
20:45｜ベルギー対イタリア｜ネーションズリーグ
11月16日（月）
14:00｜スーダン対セネガル｜2027年アフリカ・ネーションズカップ予選
18:15｜U-21イタリア代表対U-21ベルギー代表｜親善試合
20:45｜ドイツ対オランダ｜ネーションズリーグ
11月17日（火）
20:45｜アイルランド対コソボ｜ネーションズリーグ
20:45｜ボスニア・ヘルツェゴビナ対ルーマニア｜ネーションズリーグ
11月18日（水）
00:00｜チリ対コロンビア｜親善試合
01:00｜アメリカ対ハイチ｜CONCACAFネーションズリーグ