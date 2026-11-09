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ユヴェントスの選手11人がそれぞれの代表チームに招集された。今回の代表活動に向けたものだ。以下は、招集された選手の名前と、出場するとみられる試合の一覧。ユヴェントスの公式サイトが伝えている。

ケリム・アライベゴビッチ（ボスニア・ヘルツェゴビナ）

フアン・カバル、ジョン・ルクミ（コロンビア）

ゼキ・チェリク（トルコ）

フェデリコ・ガッティ、グリエルモ・ヴィカーリオ（イタリア）

ジェフ・エカトル（U-21イタリア代表）

テウン・コープマイネルス（オランダ）

ウェストン・マッケニー（アメリカ）

パペ・マタル・サール（セネガル）

エドン・ジェグロヴァ（コソボ）