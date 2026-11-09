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Gianluca Minchiotti
翻訳者：

ユヴェントス、コンティナッサを離れる代表選手は何人？それぞれの代表での予定は

ユヴェントス
セリエ A

マンチーニが招集したユヴェントスの選手は2人だ。

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2026年11月22日

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ユヴェントスの選手11人がそれぞれの代表チームに招集された。今回の代表活動に向けたものだ。以下は、招集された選手の名前と、出場するとみられる試合の一覧。ユヴェントスの公式サイトが伝えている。

ケリム・アライベゴビッチ（ボスニア・ヘルツェゴビナ）

フアン・カバル、ジョン・ルクミ（コロンビア）

ゼキ・チェリク（トルコ）

フェデリコ・ガッティ、グリエルモ・ヴィカーリオ（イタリア）

ジェフ・エカトル（U-21イタリア代表）

テウン・コープマイネルス（オランダ）

ウェストン・マッケニー（アメリカ）

パペ・マタル・サール（セネガル）

エドン・ジェグロヴァ（コソボ）

  • 日程

    11月12日（木）

    18:00｜トルコ対ベルギー｜ネーションズリーグ

    20:00｜セネガル対スーダン｜2027年アフリカ・ネーションズカップ予選

    20:45｜イタリア対フランス｜ネーションズリーグ

    11月13日（金）

    18:30｜U-21フランス代表対U-21イタリア代表｜親善試合

    20:45｜オランダ対ギリシャ｜ネーションズリーグ

    11月14日（土）

    01:00｜コロンビア対チリ｜親善試合

    15:00｜コソボ対イスラエル｜ネーションズリーグ

    20:45｜スウェーデン対ボスニア・ヘルツェゴビナ｜ネーションズリーグ

    22:30｜ハイチ対アメリカ｜CONCACAFネーションズリーグ

    11月15日（日）

    20:45｜フランス対トルコ｜ネーションズリーグ

    20:45｜ベルギー対イタリア｜ネーションズリーグ

    11月16日（月）

    14:00｜スーダン対セネガル｜2027年アフリカ・ネーションズカップ予選

    18:15｜U-21イタリア代表対U-21ベルギー代表｜親善試合

    20:45｜ドイツ対オランダ｜ネーションズリーグ

    11月17日（火）

    20:45｜アイルランド対コソボ｜ネーションズリーグ

    20:45｜ボスニア・ヘルツェゴビナ対ルーマニア｜ネーションズリーグ

    11月18日（水）

    00:00｜チリ対コロンビア｜親善試合

    01:00｜アメリカ対ハイチ｜CONCACAFネーションズリーグ

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