ユヴェントスの攻撃的ミッドフィールダー、フランシスコ・コンセイソンが、明日夜にフリウリでウディネーゼのホームで行われるリーグ戦を控えた前日の記者会見で語った。「我々の結束こそがすべての基盤であり、それがなければ難しい」とポルトガル人選手は語り始めた。「我々はこれまで何度もこの結束力を証明してきた。この結束があれば、残りの試合に勝つことができる。それが我々のやるべきことだ」
翻訳者：
ユヴェントス、コンセイソン監督：「誰もがベルナルド・シルバを欲しがるだろう。ローマやコモよりも強い」
詳細
「週を通してあらゆることに取り組んでおり、一人ひとりが個別に上達しなければなりません。そして、私たちはまさにそれを実践してきました。今は少し余裕があるので、監督が改善すべきだと考えている細かい部分に取り組んでいます」
ウディネーゼ
「ウディネーゼは強いチームだし、ホームではさらに手強い。彼らが攻撃陣に強さを持ち、全体として強力なチームであることは承知しているが、我々は勝利を目指してウディネへ赴く」。
ベルナルド・シルバ
「ベルナルドのことはよく知っているし、彼が非常に優れた選手であることも分かっているが、この件については彼とは話していない。ユヴェントスが彼を獲得したいかどうかは分からないが、もし彼から何か聞かれたら、ユヴェントスは偉大なクラブであり、ここでは勝利が求められること、そして世界中のどのチームもベルナルドをチームに迎えたいと思っていると伝えるつもりだ」
ヴラホヴィッチ
「ドゥシャンはとても頼もしい選手だ。他の欠場選手たちと同様、チームにとって大きな戦力だ。彼の調子は上向いてきているし、怪我から順調に復帰してくれることを願っている」
スパレッティ
「監督は私たちに多くのものを与えてくれました。今はとても良いプレーができていますし、さらに上を目指すだけの力もあります。それを実証しなければなりません。チームが楽しそうに、そして上手くプレーしているのが見て取れます。試合を支配しようと心がけており、それは全選手、特に前線の選手たちにとって大きな喜びとなっています。多くのチャンスを作り出していますが、さらに一歩踏み込み、すべての試合で勝利を掴むために努力を続けていかなければなりません」
チャンピオンズリーグ予選
「ユヴェントスを上位に置く。他のチームがどうなるかは気にしない。重要なのは、僕たちがその位置にいて、そのために努力していることだ。僕たちにはそこに留まるだけの力があることは分かっている。努力を重ね、明日その位置に到達し、試合に勝たなければならない。僕たちにはそこに留まるだけの力があるのだから、上位に留まらなければならない」
批判されすぎている
「それは僕を成長させてくれます。サッカーをしていて、しかもユヴェントスでプレーしているなら、批判は当たり前のことだから、それを受け入れて生きていかなければなりません。僕は批判を糧に成長しようとしています。自分のプレーが評価された時は、バランスが取れているのだと感じます。僕にとってそれは問題ではありません。毎日、より良いプレーを目指し、ゴールやアシストだけでなく、守備でもチームに貢献しようとしています。特に最終ラインでボールを持った時は、常に2人でマークされるため、誰かがフリーになるようにしています。 ゴールやアシストが重要だということは分かっていますが、チームにとって重要なことは他にもたくさんあり、それらは表には出ないかもしれません。」
ユヴェントスはコモやローマを上回る
「僕たちは相手より強い。残りの試合でそれを証明しなければならないし、ここ最近もそれを示してきた。その地位にふさわしいことを証明するために、この調子を維持していかなければならない」