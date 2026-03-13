「それは僕を成長させてくれます。サッカーをしていて、しかもユヴェントスでプレーしているなら、批判は当たり前のことだから、それを受け入れて生きていかなければなりません。僕は批判を糧に成長しようとしています。自分のプレーが評価された時は、バランスが取れているのだと感じます。僕にとってそれは問題ではありません。毎日、より良いプレーを目指し、ゴールやアシストだけでなく、守備でもチームに貢献しようとしています。特に最終ラインでボールを持った時は、常に2人でマークされるため、誰かがフリーになるようにしています。 ゴールやアシストが重要だということは分かっていますが、チームにとって重要なことは他にもたくさんあり、それらは表には出ないかもしれません。」