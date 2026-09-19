2002年生まれの元ポルト所属である彼は、スパレッティ率いるユヴェントスの強みの一つだ。だが、以前と比べてチーム内競争は激しさを増しており、もはや安穏として不動のレギュラーだと感じていられる状況ではない。 コンセイソンは、好パフォーマンスによって出場機会とプレー時間を確保しなければならない。実際、そのパフォーマンスは欠けていないが、ゴールという点では依然として課題が残る。コンセイソンは得点数が少なく、ユヴェントス加入後のゴール前での効率も低下している。2024-25シーズンは40試合出場で7ゴール、2025-26シーズンは42試合出場で4ゴール。今季は5試合を終えてまだ無得点で、2度ほどポストに嫌われた場面もあった。したがって、背番号7が改善し、より決定的な存在にならなければならない要素の一つがゴールであることは間違いない。できれば、明日のアタランタ戦からそれを示したいところだ。というのも、チーム内の「競争相手」たちの方がより多く得点しており、潜在的にはチコより多くのゴールを持っているからだ。 一方で、コンセイソンはアシストで取り返すこともできるが、そこにも改善の余地はある。ポルトガル人の彼はしばしばドリブルを仕掛けたあとにいったん止まり、再びドリブルする。そこでプレーのテンポが一つ遅れるため、相手守備陣は味方選手をよりしっかりマークできてしまう。本来なら、最初のドリブル直後にクロスを入れれば、相手がより手薄な状態のところを突ける可能性がある。



