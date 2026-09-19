フランシスコ・コンセイソンは、もはやユヴェントスで不可侵の存在ではない。 少なくとも、2025-26シーズンのように不可欠な存在ではなくなっている。ポルトガル人アタッカーは今季序盤もパフォーマンス面で屈指の出来を見せており、一見すると逆説的にも映るが、これは複数の要因が重なった結果だ。 ニコ・ゴンサレスの復帰、そしてアルゼンチン人アタッカーがルチアーノ・スパレッティ率いるチーム内で存在感を急速に高めていること、 ケリム・アラジベゴヴィッチの好影響と疑いようのないクオリティー、さらにユヴェントスのスカッドに多くのサイドアタッカーがそろっていることもある。ゴンサレスとアラジベゴヴィッチに加え、現在はサッスオーロ戦での2ゴールをきっかけに再浮上した エドン・ジェグロヴァがおり、 ケナン・ユルディズと ジェレミー・ボガの復帰も待たれている。
ユヴェントス、コンセイソンは定位置を取り戻さなければならない。ゴールが不足しており、プレミアリーグの2クラブが状況を注視している
ゴール数とアシスト数
2002年生まれの元ポルト所属である彼は、スパレッティ率いるユヴェントスの強みの一つだ。だが、以前と比べてチーム内競争は激しさを増しており、もはや安穏として不動のレギュラーだと感じていられる状況ではない。 コンセイソンは、好パフォーマンスによって出場機会とプレー時間を確保しなければならない。実際、そのパフォーマンスは欠けていないが、ゴールという点では依然として課題が残る。コンセイソンは得点数が少なく、ユヴェントス加入後のゴール前での効率も低下している。2024-25シーズンは40試合出場で7ゴール、2025-26シーズンは42試合出場で4ゴール。今季は5試合を終えてまだ無得点で、2度ほどポストに嫌われた場面もあった。したがって、背番号7が改善し、より決定的な存在にならなければならない要素の一つがゴールであることは間違いない。できれば、明日のアタランタ戦からそれを示したいところだ。というのも、チーム内の「競争相手」たちの方がより多く得点しており、潜在的にはチコより多くのゴールを持っているからだ。 一方で、コンセイソンはアシストで取り返すこともできるが、そこにも改善の余地はある。ポルトガル人の彼はしばしばドリブルを仕掛けたあとにいったん止まり、再びドリブルする。そこでプレーのテンポが一つ遅れるため、相手守備陣は味方選手をよりしっかりマークできてしまう。本来なら、最初のドリブル直後にクロスを入れれば、相手がより手薄な状態のところを突ける可能性がある。
移籍市場
コンセイソンの現状を見守っているのは「移籍市場」も同じだ。獲得に関心を持つ可能性のあるクラブはプレミアリーグにも少なくなく、リヴァプールからマンチェスター・ユナイテッドまで名前が挙がっている。ユヴェントスとの契約が2030年までとなっているコンセイソンは、シーズン当たりの手取り年俸380万ユーロで、2025年にユヴェントスが完全移籍で獲得した（最初の1シーズンはレンタル）。その際の投資額は3040万ユーロだった。1年を終えて680万ユーロが償却され、今季中にもさらに680万ユーロが償却されるため、キャピタルゲインを出すには、2027年にユヴェントスがコンセイソンを売却する場合、少なくとも1680万ユーロを求める必要がある。もちろん、この金額は選手の価値を大きく下回るもので、ユヴェントスはその評価額を4000万ユーロとしている。
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