ユヴェントスが発表した公式声明には、次のように記されている。「ラツィオ戦で左肩を負傷したことを受け、フランシスコ・コンセイソンは今朝、J|medicalで検査を受けた」





声明は続けている。「検査では肩甲上腕関節脱臼の所見が確認された。脱臼は昨夜すでに整復されている。選手は保存療法を受け、競技復帰に向けたリハビリをすでに開始している」







