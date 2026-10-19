ユヴェントスが発表した公式声明には、次のように記されている。「ラツィオ戦で左肩を負傷したことを受け、フランシスコ・コンセイソンは今朝、J|medicalで検査を受けた」
声明は続けている。「検査では肩甲上腕関節脱臼の所見が確認された。脱臼は昨夜すでに整復されている。選手は保存療法を受け、競技復帰に向けたリハビリをすでに開始している」
ユヴェントスが発表した公式声明には、次のように記されている。「ラツィオ戦で左肩を負傷したことを受け、フランシスコ・コンセイソンは今朝、J|medicalで検査を受けた」
声明は続けている。「検査では肩甲上腕関節脱臼の所見が確認された。脱臼は昨夜すでに整復されている。選手は保存療法を受け、競技復帰に向けたリハビリをすでに開始している」
コンセイソンは日曜夜、ユヴェントスがラツィオに敗れた試合で負傷したが、11月中旬の次の代表ウィーク明けにプレーに復帰する可能性がある。ポルトガル人選手は以下の試合を欠場する見通しだ。ユヴェントス対レンヌ（10月22日）、レッチェ対ユヴェントス（10月25日）、ジェノア対ユヴェントス（10月28日）、ユヴェントス対ナポリ（11月1日）、AZアルクマール対ユヴェントス（11月5日）、フィオレンティーナ対ユヴェントス（11月8日）。
コンセイソンは、ユヴェントスがヴェネツィアをホームに迎える11月22日に出場可能となるかもしれない。
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