ランダル・コロ・ムアニは、サルデーニャで行われたユヴェントスとカリアリのアウェー戦で、望まぬ形で1-1の引き分けの主役となった。試合は長くサルデーニャのチームが1-0でリードしていたが、コロ・ムアニが今季セリエA初ゴールを決めて同点に追いついた。しかし終盤には、試合を同点のまま終わらせることになった少なくとも2度の決定的な得点機にも絡んだ。DAZNに対し、トッテナムとPSGでプレーしたコロ・ムアニは、結果へのいら立ちを認める一方、ヴォルテマーデが自身とともにピッチに立つことについて、戦術面で重要なメッセージも発した。
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翻訳者：
ユヴェントス、コロ・ムアニ「結果にナーバスになっている。ヴォルテマーデと一緒なら、より自由にプレーできる」
結果に神経をとがらせる
「試合の感想？ この試合の展開には少し苛立っている。チャンスはあったし、勝ち点3を持ち帰るべきだった」
ヴォルテマーデと一緒なら、より多くのスペースがある
「ハーフタイムに監督からクロスを増やすよう言われた。ヴォルテマーデが入って、僕にとってはプレーしやすくなった。多くのチャンスをつくれた。ヴォルテマーデがピッチにいると、相手は警戒すべき選手が一人増え、僕はより自由にプレーできる」
精神的にゴールが恋しかった
「ゴールが決まらないとき、FWにとっては簡単なことではない。でも、みんなの信頼はずっと感じていた。努力して前に進むだけだ」
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