ランダル・コロ・ムアニは、サルデーニャで行われたユヴェントスとカリアリのアウェー戦で、望まぬ形で1-1の引き分けの主役となった。試合は長くサルデーニャのチームが1-0でリードしていたが、コロ・ムアニが今季セリエA初ゴールを決めて同点に追いついた。しかし終盤には、試合を同点のまま終わらせることになった少なくとも2度の決定的な得点機にも絡んだ。DAZNに対し、トッテナムとPSGでプレーしたコロ・ムアニは、結果へのいら立ちを認める一方、ヴォルテマーデが自身とともにピッチに立つことについて、戦術面で重要なメッセージも発した。



