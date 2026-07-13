2つ目の候補はアレクサンダー・ソルロスだ。ユヴェントスとアトレティコ・マドリードは共通の関心事項が多く、今後数週間で交渉が活発化すると見られる。ユヴェントスに復帰したニコ・ゴンサレスは依然としてアトレティコの注目株であり、彼を皮切りに他の選手にも話が及ぶ可能性がある。 その候補には当然、ソルロットも含まれる。ユヴェントスはここ数週間、攻撃陣補強の主要ターゲットとしてこのセンターフォワードをマークしていた。スパレッティ監督が求めるのはフィジカルが強く体格の良い“ナンバー9”で、ノルウェー人ストライカーはまさにその条件に合う。ソルロット自身もユヴェントス移籍に好意を示している。





本人はワールドカップ前に去就を決めたがっていたが、ノルウェー代表が早期に敗退したことで決断の時期が到来した。最大の障害は依然として金銭面だ。 アトレティコはゴンサレスを2000万ユーロ以下と評価する一方、ユヴェントスはソルロットの3500万ユーロという要求額をできるだけ下げたい。W杯で得点を挙げられなかったことがアトレティコに値下げを促すか、またユヴェントスが依然としてこのタイプのストライカーに関心を持つかも注目だ。



