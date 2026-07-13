ランダル・コロ・ムアニのユヴェントス加入が再び遠のいている。パリ・サンジェルマン（PSG）の移籍金が4500万ユーロ超と高く、ユヴェントスは手が出ない。ジョヴァンニ・カルネヴァリCEOは「高すぎる。合意できなければ他を探す」と語った。
ユヴェントスはボーナス込みで最大4000万ユーロを提示済みで、これ以上の増額は難しい。PSGが値下げしない限り、1998年生まれのFWがユヴェントスに好意を抱いていても移籍成立は難しい。
ランダル・コロ・ムアニのユヴェントス加入が再び遠のいている。パリ・サンジェルマン（PSG）の移籍金が4500万ユーロ超と高く、ユヴェントスは手が出ない。ジョヴァンニ・カルネヴァリCEOは「高すぎる。合意できなければ他を探す」と語った。
ユヴェントスはボーナス込みで最大4000万ユーロを提示済みで、これ以上の増額は難しい。PSGが値下げしない限り、1998年生まれのFWがユヴェントスに好意を抱いていても移籍成立は難しい。
ユヴェントスは代替案としてパルマのアルゼンチン人FWマテオ・ペッレグリーノを検討している。両クラブの関係は良好で、パルマも移籍に前向きだ。ユヴェントスは1年間の有償レンタル＋3000万ユーロの買い取り義務（条件はセリエA10位以内）を提示。 一方、パルマは完全移籍なら約3000万ユーロ、レンタルならそれ以上の高額であれば売却に応じる構え。両者は今後数時間以内に再協議する予定だ。
2つ目の候補はアレクサンダー・ソルロスだ。ユヴェントスとアトレティコ・マドリードは共通の関心事項が多く、今後数週間で交渉が活発化すると見られる。ユヴェントスに復帰したニコ・ゴンサレスは依然としてアトレティコの注目株であり、彼を皮切りに他の選手にも話が及ぶ可能性がある。 その候補には当然、ソルロットも含まれる。ユヴェントスはここ数週間、攻撃陣補強の主要ターゲットとしてこのセンターフォワードをマークしていた。スパレッティ監督が求めるのはフィジカルが強く体格の良い“ナンバー9”で、ノルウェー人ストライカーはまさにその条件に合う。ソルロット自身もユヴェントス移籍に好意を示している。
本人はワールドカップ前に去就を決めたがっていたが、ノルウェー代表が早期に敗退したことで決断の時期が到来した。最大の障害は依然として金銭面だ。 アトレティコはゴンサレスを2000万ユーロ以下と評価する一方、ユヴェントスはソルロットの3500万ユーロという要求額をできるだけ下げたい。W杯で得点を挙げられなかったことがアトレティコに値下げを促すか、またユヴェントスが依然としてこのタイプのストライカーに関心を持つかも注目だ。
3つ目の選択肢は、ドゥシャン・ヴラホヴィッチの去就だ。彼は6月30日にユヴェントスとの契約が満了したが、年俸800万ユーロ以上と高額な代理人ボーナスを受け入れるクラブはまだ見つかっていない。 ユヴェントスが新エースストライカーの獲得に苦戦していること、そして選手自身の現状が、両者の距離を縮め、今度はユヴェントスが提示する最大年俸600万ユーロを基に契約更新の再交渉につながる可能性もある。
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ジャンルーカ・ディ・マルツィオ氏によると、ユヴェントスは攻撃陣の補強候補として、レアル・ソシエダとスペイン代表のFWミケル・オヤルサバル（移籍金約4000万ユーロ）と、モナコと米国代表のFWフォラリン・バログン（2028年契約満了、移籍金約3000万ユーロ）を検討している。