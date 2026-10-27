ナポリ戦での2得点は、ローマが難しい試合で均衡を保つ助けとなり、ジャン・ピエロ・ガスペリーニ率いるチームのセリエA優勝争いを追い上げる夢をつないでいる。だが、レオナルド・バレルディはこの一戦を主役としてではなく、遠くから見守る立場で迎えていたかもしれない。実際、昨夏の初めにはユヴェントスへの移籍が成立寸前だった。
Getty Images Sport
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ユヴェントス：コモリはバレルディの加入を望んでいた
コモリは動いていた
Tmwによると、当時の最高経営責任者ダミアン・コモリは、このアルゼンチン人DFを獲得候補に挙げていた。マルセイユはまだUEFAからの制裁を回避できると期待しており、その頃ローマは、後にフェネルバフチェへ移籍するグリーンウッドの獲得交渉を進めていた。
選手との交渉は進んでいたが、選手の放出が実現しなかったことに加え、その直後にジョン・エルカンの意向でクラブの経営体制が一新されたことで、すべての話が頓挫した。
ローマとの契約形態
移籍市場の終盤、マルセイユに足止めされていたバレルディは、今後の移籍先としてローマを選んだ。
ローマは、1600万ユーロの買い取りオプションが付いたレンタル移籍での獲得に合意した。ただし、バレルディが45分以上出場した試合が全試合の55％以上となれば、買い取り義務に変わる可能性がある。
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