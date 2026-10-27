ユヴェントス：コモリはバレルディの加入を望んでいた

Tmwによると、当時の最高経営責任者ダミアン・コモリは、このアルゼンチン人DFを獲得候補に挙げていた。マルセイユはまだUEFAからの制裁を回避できると期待しており、その頃ローマは、後にフェネルバフチェへ移籍するグリーンウッドの獲得交渉を進めていた。

選手との交渉は進んでいたが、選手の放出が実現しなかったことに加え、その直後にジョン・エルカンの意向でクラブの経営体制が一新されたことで、すべての話が頓挫した。