ユヴェントスは公式声明で、2025年6月に入団したダミアン・コモリが本日退任したと発表した。クラブは彼の献身に感謝し、今後の活躍を祈念する。





私はユヴェントスCEOの職を即時辞任します。 この名門クラブで働く機会を与えてくださったジョン・エルカン氏とエクソール社に感謝します。また、献身的に働いたユヴェントスの同僚全員に感謝し、今シーズン開幕を控えた女子チームと男子チームの大きな成功を願っています」。



