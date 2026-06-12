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Gianluca Minchiotti

翻訳者：

ユヴェントス、コモリの別れの言葉と退職金で合意

ユヴェントス
移籍情報

フランス人幹部によるユベントスへの公式挨拶

ユヴェントスは公式声明で、2025年6月に入団したダミアン・コモリが本日退任したと発表した。クラブは彼の献身に感謝し、今後の活躍を祈念する


私はユヴェントスCEOの職を即時辞任します。 この名門クラブで働く機会を与えてくださったジョン・エルカン氏とエクソール社に感謝します。また、献身的に働いたユヴェントスの同僚全員に感謝し、今シーズン開幕を控えた女子チームと男子チームの大きな成功を願っています」。


  • フランス人幹部はこう締めくくった。「最後に、ユヴェントスサポーターの皆さんに心からの感謝を申し上げます。皆さんのおかげで、このクラブは唯一無二の特別な場所になっています


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  • 退職金

    IlBianconero.comによると、 合意によると、ダミアン・コモリ氏の辞任と全請求権放棄の見返りとして、クラブが総額85万ユーロを支払い、ユヴェントスは2025年6月1日付雇用契約で定められたサインオンボーナスの返還を求めない