ユヴェントス、ケフレン・トゥラムの契約延長か移籍か？ チャンピオンズリーグが鍵を握る、プレミアリーグの2大クラブが関心を示している

将来を左右する8試合：ケフレン・トゥラムは来シーズンもユヴェントスの選手であり続けるのか？
ルチアーノ・スパレッティ監督率いるチームの柱の一人であるこのフランス人MFの去就が、ユヴェントス内で大きな話題となっている。父の跡を継いだ彼は岐路に立っている。一方にはユヴェントスとの契約延長の可能性があり、もう一方には高額な移籍金をもたらすものの、チームにとっては痛手となる移籍のリスクがある。
決定的な要因は？来季のチャンピオンズリーグ出場権の獲得だ。
将来を左右する8試合：ケフレン・トゥラムは来シーズンもユヴェントスの選手であり続けるのか？
ルチアーノ・スパレッティ監督率いるチームの柱の一人であるこのフランス人MFの去就が、ユヴェントス内で大きな話題となっている。父の跡を継いだ彼は岐路に立っている。一方にはユヴェントスとの契約延長の可能性があり、もう一方には高額な移籍金をもたらすものの、チームにとっては痛手となる移籍のリスクがある。
決定的な要因は？来季のチャンピオンズリーグ出場権の獲得だ。
周知の通り、UEFAのトップリーグへの出場権の有無は、サッカークラブ、特にイタリアのクラブの財政状況に多大な影響を及ぼす。
ユヴェントスにとっては少なくとも6000万～7000万ユーロが懸かっており、スパレッティ監督率いるチームにとって4位争いが極めて重要な使命であることは言うまでもない。なぜなら、今シーズンの結果次第で、来シーズンの移籍市場における動きも左右される可能性があるからだ。
トゥラムは、ガラタサライ戦で自陣ゴールを誤って決めて涙を流した雪辱を、ユヴェントスでのチャンピオンズリーグで晴らすことを望んでいる。現在、コンティナーサでは、ユヴェントスでのシーズン終盤戦に向け、最高のコンディションを取り戻すとともに、アメリカで開催されるワールドカップへの出場権を懸けて奮闘している。
チャンピオンズリーグへの出場権獲得は彼に弾みをつけ、契約更新を早める可能性もある。『ラ・ガゼッタ・デッロ・スポルト』紙によると、このミッドフィルダーにはまだ3年間の契約が残っているにもかかわらず、すでに交渉が始まっているという。 しかし、キーフェレンの年俸は、ゴールキーパー（ペリンとディ・グレゴリオ）を除き、ケナン・イルディズ（年俸600万ユーロ）の契約更新後には、スパレッティ監督率いるチームのレギュラー選手の中で最も低い。「わずか」年俸230万ユーロであるため、契約延長と年俸見直しに向けた話し合いはすでに始まっている。
しかし、そのためにはチャンピオンズリーグからの収入が必要であり、それがなければ、ダミアン・コモリCEOは夏に主力選手を放出せざるを得なくなるだろう。
そして『ガゼッタ』紙が指摘するように、ケフレン・トゥラムがいくつかの理由から最有力候補となっている。元ニース所属の彼は若く、欧州のトップクラブから高く評価されており、年俸も高くない上、移籍金も手頃なため、ユヴェントスは大きな売却益を得ることができるだろう。
トゥラムへの関心を示すクラブは少なくない。特にプレミアリーグでは。
ガゼッタ紙によると、マンチェスター・ユナイテッドはすでにケフレンに対して数回の打診を行っており、リヴァプールにも注目する必要がある。
したがって、イングランド国内で激しい争奪戦が繰り広げられる可能性があり、その一方で、ピエール・カルルの状況にも関心が高まっている。
ユヴェントスはチャンピオンズリーグ出場権獲得に自信を持っており、ケフレン・トゥラムを手放すことなく、中盤に新たなスター選手（最有力候補はベルナルド・シルバ）を加えることができると期待している。
最悪のシナリオでも、コモリには選択肢が尽きてはいない。マルセイユのピエール＝エミール・ホイビェルグが再び注目を集める可能性があり、フランク・ケシエはアル・アハリとサウジアラビアを離れ、イタリアに戻りたいと考えている。