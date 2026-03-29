ユヴェントス、ケフレン・トゥラムの契約延長か移籍か？ チャンピオンズリーグが鍵を握る、プレミアリーグの2大クラブが関心を示している

将来を左右する8試合：ケフレン・トゥラムは来シーズンもユヴェントスの選手であり続けるのか？





ルチアーノ・スパレッティ監督率いるチームの柱の一人であるこのフランス人MFの去就が、ユヴェントス内で大きな話題となっている。父の跡を継いだ彼は岐路に立っている。一方にはユヴェントスとの契約延長の可能性があり、もう一方には高額な移籍金をもたらすものの、チームにとっては痛手となる移籍のリスクがある。





決定的な要因は？来季のチャンピオンズリーグ出場権の獲得だ。