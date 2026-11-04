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ケナン・ユルディズにとって重要な日々が続いている。今日、トゥットスポルトが報じたところによると、ユルディズはJMedicalでの長期にわたるトレーニング期間を終えた。左足にはまだ痛みが残るものの、十分に耐えられる程度だという。最近受けた身体テストでも非常に良好な反応を示しており、来週にはピッチでのトレーニングを始める見込みだ。もちろんチームには合流せず、個別での練習となるが、復帰を見据える上で重要な一歩だ。ただし、復帰はまだ近くない。公式戦でプレーする姿を見るには少なくとも1カ月ほどかかるが、最初の一歩は踏み出した。元バイエルンのユルディズについては、焦らずリスクを冒さずに段階を踏んでいく。トレーニングの負荷は日を追って増やし、身体の反応に応じて調整する。