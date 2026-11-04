ケナン・ユルディズにとって重要な日々が続いている。今日、トゥットスポルトが報じたところによると、ユルディズはJMedicalでの長期にわたるトレーニング期間を終えた。左足にはまだ痛みが残るものの、十分に耐えられる程度だという。最近受けた身体テストでも非常に良好な反応を示しており、来週にはピッチでのトレーニングを始める見込みだ。もちろんチームには合流せず、個別での練習となるが、復帰を見据える上で重要な一歩だ。ただし、復帰はまだ近くない。公式戦でプレーする姿を見るには少なくとも1カ月ほどかかるが、最初の一歩は踏み出した。元バイエルンのユルディズについては、焦らずリスクを冒さずに段階を踏んでいく。トレーニングの負荷は日を追って増やし、身体の反応に応じて調整する。
Getty Images
翻訳者：
ユヴェントス、ケナン・ユルディズはいつ復帰？ 来週からピッチでのトレーニングを再開
ユルディズはいつ復帰する？
すべてが順調に進み、予期せぬ問題が起きなければ、ユルディズは12月初旬にチームへ再合流し、14日に予定されるモンツァ戦か、19日にスタディオ・オリンピコで行われるローマ戦での復帰を目指せる。スパレッティ監督は急いでいない。ユルディズは唯一無二で、ほぼ代えの利かない選手だが、アライベゴヴィッチの成長により復帰を急ぐ必要はない。長期離脱中の選手では、トルコ人のユルディズが最初に復帰する見込みだ。ロカテッリとテュラムは少なくとも12月末までJメディカルにとどまり、姿を見られるのは2027年になってからだ。
ユルドゥズはどんなけがをしたのか
ユルディズが今年出場したのは、8月23日のフロジノーネ戦の1試合だけだ。左足第5中足骨基部の骨折により8月末に手術を受ける前、これが唯一にして最後の出場となった。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。