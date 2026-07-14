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ユヴェントス、ケシエ獲得へ新展開。代理人がイタリア入りし、カルネヴァリとマッサーラが新オファーを準備。

ユヴェントス
移籍情報
フランク・ケシエ

元ミランの選手は、スパレッティ監督率いるチームにとって依然として現実的な獲得候補だ。

ユヴェントスは今夏の移籍市場でジェノアからFWジェフ・エカトールを獲得しただけというスロースタートだったが状況を変えようとしている。各ポジションにはまだ重要な補強目標が残っている。 中盤の強化も急務で、守備の前に位置取りし、フィジカルとリーダーシップを兼備する選手を求める

  • 超豪華なフリーエージェント

    リストのトップには、アタランタとミランでプレーしたフランク・ケシエが名を連ねる。新スポーツディレクターフレデリック・マッサラのユヴェントス就任でこの話題は再注目されている。マッサラはかつてミランでケシエとともにプレーした。 6月30日にアル・アハリとの契約が満了し、延長せずにフリーとなった。同クラブではサウジアラビアで119試合に出場し、37ゴール16アシストを記録している。

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  • 復活の兆し？

    スカイ・スポーツによるとユヴェントスは1996年生まれのケシエにシーズン350万ユーロ（手取り）の契約を提示済みで、まもなく金額が上がる可能性がある。代理人のジョージ・アタンガナ氏がイタリアに到着し、ユヴェントスの新オファーや他クラブの提案を協議する見込みだ。 W杯を終えたコートジボワール代表は、セリエA復帰を最優先すると公言している。

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