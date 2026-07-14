ユヴェントス、ケシエ獲得へ新展開。代理人がイタリア入りし、カルネヴァリとマッサーラが新オファーを準備。

リストのトップには、アタランタとミランでプレーしたフランク・ケシエが名を連ねる。新スポーツディレクター、フレデリック・マッサラのユヴェントス就任で、この話題は再注目されている。マッサラはかつてミランでケシエとともにプレーした。 6月30日にアル・アハリとの契約が満了し、延長せずにフリーとなった。同クラブではサウジアラビアで119試合に出場し、37ゴール16アシストを記録している。