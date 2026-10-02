コンティナッサで行われた今日のテストマッチでは、各国代表12人を欠くユベントスがクレモネーゼに1-0で敗れた（リチーナのアシストからボナッツォーリが得点）。ルチアーノ・スパレッティにとっては、ポジティブな示唆もあれば、そうでないものもあった。ビアンコネーリ指揮官を笑顔にさせる要素の1つが、アンドレア・カンビアーゾの復帰だ。負傷を克服したカンビアーゾはピッチに戻り、ウェストン・マッケニーの隣でまずはセントラルMFとして、その後は右サイドで、66分間プレーした。一方で、新戦力のノルベルト・ネトはまだリコンディショニング段階にあり、不在だった。





よりポジティブではないニュースは攻撃面から届いた。作り出したチャンスが乏しかったためだ。 情状酌量の余地は多い。 トップチームの現有戦力でこの日いた数少ない選手のほとんどはDFで、例外はマッケニーとランダル・コロ・ムアニくらいだった。加えて、リズムと強度もトレーニングのそれだった。そうした点を差し引いても、ユベントスが決定機を作るのに非常に苦しみ、さらには単純にシュートを枠へ飛ばすことにさえ苦戦した事実は残る。試合全体で数えられるのは、枠外シュート2本（アマラディオ、リパーニ）、外側のポスト直撃1本（ドゥルミシ）、そしてミスキックのクロス性のシュートで偶然当てたクロスバー1本（グエッラ）だった。







