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ライブ
Kolo Muani JuventusGetty Images
Gianluca Minchiotti
翻訳者：

ユヴェントス、クレモネーゼ戦でのコロ・ムアニのプレーは？ シュートなし、PKを要求する場面もあった

ランダル・コロ・ムアニ
ユヴェントス
セリエ A

コンティナッサで行われた今日のテストでのフランス人選手のパフォーマンス

コンティナッサで行われた今日のテストマッチでは、各国代表12人を欠くユベントスがクレモネーゼに1-0で敗れた（リチーナのアシストからボナッツォーリが得点）。ルチアーノ・スパレッティにとっては、ポジティブな示唆もあれば、そうでないものもあった。ビアンコネーリ指揮官を笑顔にさせる要素の1つが、アンドレア・カンビアーゾの復帰だ。負傷を克服したカンビアーゾはピッチに戻り、ウェストン・マッケニーの隣でまずはセントラルMFとして、その後は右サイドで、66分間プレーした。一方で、新戦力のノルベルト・ネトはまだリコンディショニング段階にあり、不在だった。


よりポジティブではないニュースは攻撃面から届いた。作り出したチャンスが乏しかったためだ。 情状酌量の余地は多い。 トップチームの現有戦力でこの日いた数少ない選手のほとんどはDFで、例外はマッケニーとランダル・コロ・ムアニくらいだった。加えて、リズムと強度もトレーニングのそれだった。そうした点を差し引いても、ユベントスが決定機を作るのに非常に苦しみ、さらには単純にシュートを枠へ飛ばすことにさえ苦戦した事実は残る。試合全体で数えられるのは、枠外シュート2本（アマラディオ、リパーニ）、外側のポスト直撃1本（ドゥルミシ）、そしてミスキックのクロス性のシュートで偶然当てたクロスバー1本（グエッラ）だった。



  • コロ・ムアニの試合

    こうして分析を進めると、コロ・ムアニと彼の試合内容について語ることになる。今季ここまでに見られていたいくつかの難しさが、この試合でも浮き彫りになった。アタランタ戦とNECナイメヘン戦での好パフォーマンスは例外だった。 この日のフランス人FWは、ペナルティーエリア中央でプレーするのに苦しんだ。そこでスペースを見つけられず、いつものように、そして自身の特長でもあるように、サイドへ流れたり中盤まで下がったりすることを選んだ。 コロ・ムアニが存在感を示したのは一度だけ。34分、クレモネーゼのペナルティーエリア内でルペルトと軽く接触した後に倒れ込みPKをアピールした場面だった。さまざまな酌量すべき事情があるとはいえ、やや物足りない。唯一のポジティブな材料は、アタランタとのセリエAの試合で負った右手小指基節骨骨折により大きな包帯を巻いていたにもかかわらず、ユヴェントスの背番号9がプレーできたことだ。

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