1999年生まれのポーランド人GKカミル・グラバラが、Instagramで、土曜日のトレーニング中に負った重傷について初めて心境を明かした。負傷は前十字じん帯損傷で、きょう母国ポーランドで手術を受ける。





ユヴェントスの守護神は次のように綴っている。「嘘はつきたくない。これは決して投稿したくなかった内容だけど、人生は時に一瞬で君をのみ込んでしまう。すべてのメッセージ、支え、そして温かい言葉に心から感謝している」。



