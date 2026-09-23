1999年生まれのポーランド人GKカミル・グラバラが、Instagramで、土曜日のトレーニング中に負った重傷について初めて心境を明かした。負傷は前十字じん帯損傷で、きょう母国ポーランドで手術を受ける。
ユヴェントスの守護神は次のように綴っている。「嘘はつきたくない。これは決して投稿したくなかった内容だけど、人生は時に一瞬で君をのみ込んでしまう。すべてのメッセージ、支え、そして温かい言葉に心から感謝している」。
1999年生まれのポーランド人GKカミル・グラバラが、Instagramで、土曜日のトレーニング中に負った重傷について初めて心境を明かした。負傷は前十字じん帯損傷で、きょう母国ポーランドで手術を受ける。
ユヴェントスの守護神は次のように綴っている。「嘘はつきたくない。これは決して投稿したくなかった内容だけど、人生は時に一瞬で君をのみ込んでしまう。すべてのメッセージ、支え、そして温かい言葉に心から感謝している」。
手術後のメディカルレポートを待つ中、負傷後に出されたユヴェントスのクラブ声明をあらためて振り返る。 「本日午後のトレーニング中に右ひざを捻挫する外傷を負ったことを受け、カミル・グラバラはJ|medicalで精密検査を受けました。検査の結果、右ひざ前十字じん帯の損傷が確認されました。今後数日以内に、治療方針を決定するため整形外科の診察を受ける予定です」。
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