マンチェスター・シティで成功を収めた後レアル・マドリードに移籍したベルナルド・シルバの獲得が頓挫したユヴェントスは、中盤補強のため代替候補を探している。ブラヒム・ディアスの獲得は難航しており、代わりにアルバート・グドムンドソンの名が再浮上している。
現在ワールドカップに出場中のブラヒム・ディアスは、残留を希望するレアル・マドリードから「追い出される」形でなければ移籍せず、移籍金も3500万～4000万ユーロと高額だ。
マンチェスター・シティで成功を収めた後レアル・マドリードに移籍したベルナルド・シルバの獲得が頓挫したユヴェントスは、中盤補強のため代替候補を探している。ブラヒム・ディアスの獲得は難航しており、代わりにアルバート・グドムンドソンの名が再浮上している。
現在ワールドカップに出場中のブラヒム・ディアスは、残留を希望するレアル・マドリードから「追い出される」形でなければ移籍せず、移籍金も3500万～4000万ユーロと高額だ。
一方、グドムンドソンの移籍交渉はスムーズに進む見込みだ。フィオレンティーナは給与総額削減を表明しており、このアイスランド人選手を放出リストに入れ、ここ数週間、市場価値約1500万ユーロでセリエA複数クラブにオファーしている。
『トゥットスポルト』紙によると、ユヴェントス首脳陣はコンティナーサでルチアーノ・スパレッティ監督の最終承認を待っている。監督は交渉に同意する前に、選手の戦術的な起用を慎重に検討したい考えだ。グドムンドソンは、ベルナルド・シルバとブラヒム・ディアスに次ぐ第3の選択肢となる見込み。