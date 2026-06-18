Goal.com
ライブ

ワールドカップの瞬間を逃さないで

スコア、ライブ更新、そして分析情報への完全アクセスパス
探検
Gudmundsson FiorentinaGetty Images
Gianluca Minchiotti

翻訳者：

ユヴェントス、グドムンドソンが再浮上：ベルナルド・シルバ、ブラヒム・ディアスに次ぐ第3の候補。

ユヴェントス
アルベルト・グドムンドソン
移籍情報
フィオレンティーナ

フィオレンティーナは、このアイスランド人選手を1500万ユーロと評価している。

マンチェスター・シティで成功を収めた後レアル・マドリードに移籍したベルナルド・シルバの獲得が頓挫したユヴェントスは中盤補強のため代替候補を探している。ブラヒム・ディアスの獲得は難航しており、代わりにアルバート・グドムンドソンの名が再浮上している。


現在ワールドカップに出場中のブラヒム・ディアスは、残留を希望するレアル・マドリードから「追い出される」形でなければ移籍せず、移籍金も3500万～4000万ユーロと高額だ

  • グドムンソン：その代償


    一方、グドムンドソンの移籍交渉はスムーズに進む見込みだ。フィオレンティーナは給与総額削減を表明しており、このアイスランド人選手を放出リストに入れ、ここ数週間、市場価値約1500万ユーロでセリエA複数クラブにオファーしている

    • 広告

  • スパレッティが決定

    トゥットスポルト』紙によると、ユヴェントス首脳陣はコンティナーサでルチアーノ・スパレッティ監督の最終承認を待っている。監督は交渉に同意する前に、選手の戦術的な起用を慎重に検討したい考えだ。グドムンドソンは、ベルナルド・シルバとブラヒム・ディアスに次ぐ第3の選択肢となる見込み。