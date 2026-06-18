マンチェスター・シティで成功を収めた後レアル・マドリードに移籍したベルナルド・シルバの獲得が頓挫したユヴェントスは、中盤補強のため代替候補を探している。ブラヒム・ディアスの獲得は難航しており、代わりにアルバート・グドムンドソンの名が再浮上している。





現在ワールドカップに出場中のブラヒム・ディアスは、残留を希望するレアル・マドリードから「追い出される」形でなければ移籍せず、移籍金も3500万～4000万ユーロと高額だ。