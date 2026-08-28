ジョルジョ・キエッリーニは、元DFで現在はユヴェントスのChief Club Affairs Officerを務めており、Skyの取材に対して、ユヴェントスがレアル・ソシエダ、AZアルクマール、レンヌ、フェレンツヴァーロシュ、オモニア・ニコシア、セルタ、NEC、ハポエル・ベエルシェバと同組になったヨーロッパリーグのリーグフェーズ抽選について次のようにコメントした。「抽選？ ポジティブかどうかを判断するのは難しい。スペイン勢2クラブと当たったし、あまり難しすぎるアウェー遠征は避けられた。ボードーのことはまだ頭にある。僕たちとミランには、チャンピオンズリーグの5枠目獲得の可能性に向けて、国に対する責任もある」
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翻訳者：
ユヴェントス、キエッリーニ「ユルディズは数カ月離脱する。移籍市場？ まだ何かが変わるだろう」
リーグ戦について：「イタリアでは、インテルが他のすべてのチームに対して大きなアドバンテージを持っている。私たちのチームは良くなってきているし、最後の数日でまだ何かが変わるだろう。ルチアーノが最初からいるのはアドバンテージだ。私たちは自分たちのことに集中している。ユルディズの件では少し不運があった。大きな欠場になるが、そのぶん他の選手たちが存在感を示すチャンスにもなる」
ユルディズについて：「状況ははっきりしている。あとはメディカルリリースが出ることになる。手術を受ける必要があり、数カ月は離脱することになるが、彼のキャリアに何かを妨げるような負傷ではない。前十字靭帯でも腱でもない。100％の状態で戻ってくるだろう」
チームの状態：「ネガティブなシーズンが続いた後では、自信を持つのは難しい。私たちは個性と安定感を加えた。昨季はそれが欠けていて、チャンピオンズリーグ出場権を逃した要因の一つにもなった。今年はより強く、堅実で、厚みのあるチームになっているし、監督も最初からいる。フロジノーネでは良い60分間をプレーし、その後は苦しんだが、重要な勝利を持ち帰った」
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