リーグ戦について：「イタリアでは、インテルが他のすべてのチームに対して大きなアドバンテージを持っている。私たちのチームは良くなってきているし、最後の数日でまだ何かが変わるだろう。ルチアーノが最初からいるのはアドバンテージだ。私たちは自分たちのことに集中している。ユルディズの件では少し不運があった。大きな欠場になるが、そのぶん他の選手たちが存在感を示すチャンスにもなる」





ユルディズについて：「状況ははっきりしている。あとはメディカルリリースが出ることになる。手術を受ける必要があり、数カ月は離脱することになるが、彼のキャリアに何かを妨げるような負傷ではない。前十字靭帯でも腱でもない。100％の状態で戻ってくるだろう」





チームの状態：「ネガティブなシーズンが続いた後では、自信を持つのは難しい。私たちは個性と安定感を加えた。昨季はそれが欠けていて、チャンピオンズリーグ出場権を逃した要因の一つにもなった。今年はより強く、堅実で、厚みのあるチームになっているし、監督も最初からいる。フロジノーネでは良い60分間をプレーし、その後は苦しんだが、重要な勝利を持ち帰った」







