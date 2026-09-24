ユヴェントス：カンビアーゾは復帰の準備が整い、スパレッティは彼の役割を変える可能性がある

スパレッティは直近のNEC戦とアタランタ戦の2試合で、3-4-2-1から4-2-3-1まで異なる形のユヴェントスを試してきた。だが、元イタリア代表監督が持つ構想は、安定して4-3-3へ回帰することにある。将来的には、ケナン・ユルディズ（もう1人の長期離脱者）もその形に無理なく組み込めるだろう。

そしてカンビアーゾの将来は、守備的なサイドではないかもしれない。とりわけ、現有戦力の攻撃的なウイングの特性を踏まえると、彼よりも守備的で持ち場を離れにくい選手を必要としているためだ。

コンティナッサの門が再び開く月曜日から、カンビアーゾは中盤のメッザーラとしての将来も見据えて取り組みを始めることになる。この役割は必要に応じて断続的に務めてきたが、指揮官が使えるスカッド事情を踏まえれば、サイドよりもはるかに多くの出場時間を得られるポジションになる可能性がある。