ユヴェントス：カンビアーゾは復帰の準備が整い、スパレッティは彼の役割を変える可能性がある

アタランタに2-0で勝利したことで、コンティナッサには再び落ち着きが戻り、ルチアーノ・スパレッティの去就を巡る噂は早々に薄れ、代わって将来を見据えた構想と新たなアイデアがユベントスに生まれている。
トスカーナ出身の指揮官は、この中断期間を利用して、今季最初の6試合でまだ調整遅れが見られた多くの選手たちのコンディション回復を図る考えだが、とりわけ負傷者リストに名を連ねる長期離脱組のうち、少なくとも何人かが再び起用可能になることを願っている。その中で最も復帰に近いのがアンドレア・カンビアーゾだ。
アタランタに2-0で勝利したことで、コンティナッサには再び落ち着きが戻り、ルチアーノ・スパレッティの去就を巡る噂は早々に薄れ、代わって将来を見据えた構想と新たなアイデアがユベントスに生まれている。
トスカーナ出身の指揮官は、この中断期間を利用して、今季最初の6試合でまだ調整遅れが見られた多くの選手たちのコンディション回復を図る考えだが、とりわけ負傷者リストに名を連ねる長期離脱組のうち、少なくとも何人かが再び起用可能になることを願っている。その中で最も復帰に近いのがアンドレア・カンビアーゾだ。
昨日と今日、2000年生まれのサイドプレーヤーがついにグループ練習に復帰した。足首の負傷、つまり痛みを伴う捻挫を負った後では初めてで、負傷は2026年8月31日のユヴェントス対パルマの試合中に起きていた。ここまでの出場は、カルルとチェリクに代わって途中出場した2試合で計31分にとどまっているが、復帰によってスパレッティは彼を別のポジションでも評価できるようになる。
スパレッティは直近のNEC戦とアタランタ戦の2試合で、3-4-2-1から4-2-3-1まで異なる形のユヴェントスを試してきた。だが、元イタリア代表監督が持つ構想は、安定して4-3-3へ回帰することにある。将来的には、ケナン・ユルディズ（もう1人の長期離脱者）もその形に無理なく組み込めるだろう。
そしてカンビアーゾの将来は、守備的なサイドではないかもしれない。とりわけ、現有戦力の攻撃的なウイングの特性を踏まえると、彼よりも守備的で持ち場を離れにくい選手を必要としているためだ。
コンティナッサの門が再び開く月曜日から、カンビアーゾは中盤のメッザーラとしての将来も見据えて取り組みを始めることになる。この役割は必要に応じて断続的に務めてきたが、指揮官が使えるスカッド事情を踏まえれば、サイドよりもはるかに多くの出場時間を得られるポジションになる可能性がある。
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