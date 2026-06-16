アンドレア・カンビアソは今夏、ユヴェントスが放出を検討する中心選手の一人だ。昨季は47試合で3得点5アシストと個人成績は目立たず、チームも来季CL出場権を逃した。 2000年生まれのウイングは、補強戦略の資金確保と、新CEOジョヴァンニ・カルネヴァーリがオーナー意向を受けて示す2028年までの売却益目標を達成するため、放出候補となる見込みだ。クラブは2028年の収支均衡を目指している。
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ユヴェントス、カンビアソの去就に関する全真相：貸借対照表上の残存価値と市場評価、インテルとの絡み、後任候補
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アンドレア・カンビアソは2022年夏に約1,500万ユーロで獲得され、2029年6月までの契約で年俸（手取り）は240万ユーロ。6月30日時点のユヴェントス貸借対照表では残存価値約500万ユーロとなる。 現在の市場価値は約3000万ユーロとされ、この金額で売却すればクラブは目標とする利益を得られ、2026/2027シーズンのCL出場停止による収入減（約6000万ユーロ）の一部を補える。 クラブは移籍先に制限を設けておらず、インテルへの移籍も噂されている。
インテルとのつながり
サッスオーロ元幹部でインテル会長ベッペ・マロッタと親しいジョヴァンニ・カルネヴァーリ氏が最近コンティナーサに参加した。この人事から、両クラブが移籍交渉を進める可能性が指摘されている。 インテルはダンフリーズの後任候補として、移籍金が5000万ユーロと高額なアタランタのパレストラより、カンビアソを割安な選択肢と見る可能性がある。一方、ユヴェントスはチヴ率いるチームからカルロス・アウグストとダヴィデ・フラッテシに注目している。
海外のスキー場
さらに海外移籍の可能性も浮上している。約1年半前、最高峰のパフォーマンスを誇ったアンドレア・カンビアソにはマンチェスター・シティも関心を示していた。 バルセロナはバルデの代役となる左SBを探しており、ククレラがレアル・マドリードへ、グリマルドがアトレティコへ移籍した今、左右両翼をこなせるカンビアソはコスト面でも魅力的だ。
プランBはチェルシーだ。同クラブはククレッラをボーナス込み6000万ユーロでレアル・マドリードに売却し、代役を探している。最有力はニューカッスルのルイス・ホールだが、『ラ・ガゼッタ・デロ・スポルト』によると、カビアソの名前も候補に挙げられている。
候補となる代替選手
カンビアソが移籍すれば、ユヴェントスは少なくともウイング1人を補強するため、新体制がすでに下準備を進めている。 『ラ・ガゼッタ・デッロ・スポルト』によると、候補にはインテル所属のカルロス・アウグスト、元アタランタのマッテオ・ルッジェーリ（アトレティコ・マドリードから退団の可能性あり）、 パルマとローマでプレーしたエメルソン・パルミエリ（ローマ時代にルチアーノ・スパレッティが指導）も候補だ。さらにトッテナムのサイドバック、ジェド・スペンスとデスティニー・ウドギーも浮上しているが、現時点ではロベルト・デ・ゼルビ監督が反対している。