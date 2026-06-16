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ユヴェントス、カンビアソの去就に関する全真相：貸借対照表上の残存価値と市場評価、インテルとの絡み、後任候補

ユヴェントス
移籍情報
アンドレア・カンビアーゾ

2000年生まれの外野手は、予算の都合で放出される可能性がある。

アンドレア・カンビアソは今夏、ユヴェントスが放出を検討する中心選手の一人だ。昨季は47試合で3得点5アシストと個人成績は目立たず、チームも来季CL出場権を逃した。 2000年生まれのウイングは、補強戦略の資金確保と、新CEOジョヴァンニ・カルネヴァーリがオーナー意向を受けて示す2028年までの売却益目標を達成するため放出候補となる見込みだ。クラブは2028年の収支均衡を目指している。

  • すべての数値

    アンドレア・カンビアソは2022年夏に約1,500万ユーロで獲得され、2029年6月までの契約で年俸（手取り）は240万ユーロ。6月30日時点のユヴェントス貸借対照表では残存価値約500万ユーロとなる。 現在の市場価値は約3000万ユーロとされ、この金額で売却すればクラブは目標とする利益を得られ、2026/2027シーズンのCL出場停止による収入減（約6000万ユーロ）の一部を補える。 クラブは移籍先に制限を設けておらず、インテルへの移籍も噂されている。

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  • インテルとのつながり

    サッスオーロ元幹部でインテル会長ベッペ・マロッタと親しいジョヴァンニ・カルネヴァーリ氏が最近コンティナーサに参加した。この人事から、両クラブが移籍交渉を進める可能性が指摘されているインテルはダンフリーズの後任候補として、移籍金が5000万ユーロと高額なアタランタのパレストラより、カンビアソを割安な選択肢と見る可能性がある。一方ユヴェントスはチヴ率いるチームからカルロス・アウグストとダヴィデ・フラッテシに注目している。

  • 海外のスキー場

    さらに海外移籍の可能性も浮上している。約1年半前、最高峰のパフォーマンスを誇ったアンドレア・カンビアソにはマンチェスター・シティも関心を示していた。 バルセロナはバルデの代役となる左SBを探しており、ククレラがレアル・マドリードへ、グリマルドがアトレティコへ移籍した今、左右両翼をこなせるカンビアソはコスト面でも魅力的だ。

    プランBはチェルシーだ。同クラブはククレッラをボーナス込み6000万ユーロでレアル・マドリードに売却し、代役を探している。最有力はニューカッスルのルイス・ホールだが、『ラ・ガゼッタ・デロ・スポルト』によると、カビアソの名前も候補に挙げられている。

  • 候補となる代替選手

    カンビアソが移籍すれば、ユヴェントスは少なくともウイング1人を補強するため、新体制がすでに下準備を進めている。 『ラ・ガゼッタ・デッロ・スポルト』によると、候補にはインテル所属のカルロス・アウグスト、元アタランタのッテオ・ッジェーリ（アトレティコ・マドリードから退団の可能性あり）、 パルマとローマでプレーしたエメルソン・パルミエリ（ローマ時代にルチアーノ・スパレッティが指導）も候補だ。さらにトッテナムのサイドバック、ジェド・スペンスとデスティニー・ウドギーも浮上しているが、現時点ではロベルト・デ・ゼルビ監督が反対している。