さらに海外移籍の可能性も浮上している。約1年半前、最高峰のパフォーマンスを誇ったアンドレア・カンビアソにはマンチェスター・シティも関心を示していた。 バルセロナはバルデの代役となる左SBを探しており、ククレラがレアル・マドリードへ、グリマルドがアトレティコへ移籍した今、左右両翼をこなせるカンビアソはコスト面でも魅力的だ。

プランBはチェルシーだ。同クラブはククレッラをボーナス込み6000万ユーロでレアル・マドリードに売却し、代役を探している。最有力はニューカッスルのルイス・ホールだが、『ラ・ガゼッタ・デロ・スポルト』によると、カビアソの名前も候補に挙げられている。