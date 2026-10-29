ユヴェントスは明日から、日曜夜のナポリ戦に向けて、クラブの拠点であるJTCコンティナッサで合宿に入る。カルネヴァーリはブレーメルらに、結果だけでなく試合中の姿勢でも即座に巻き返すよう求めた。いま、全員がオーナー、クラブ、サポーターのために必要な答えを示さなければならない。

こうして明日から全員が合宿に入り、ピッチでの結果を待つことになる。ナポリ戦の結果は、スパレッティ監督の去就を決定づける。