ジェノア戦での敗北の翌日、コンティナッサではユヴェントスの最高経営責任者兼ゼネラルマネジャー、ジョヴァンニ・カルネヴァーリとチームとの間で厳しい話し合いが行われ、ルチアーノ・スパレッティもその言葉に耳を傾けた。発言の口調について、Gazzetta.itは「控えめに言っても率直だった」と表現している。要旨は、このままではやっていけない。現状は受け入れがたい、ただし現場の体制には手をつけない、というものだ。同紙電子版によれば、クラブはこうした考えを伝えるべき相手に伝えており、受け取った側は早急に行動しなければならない。
翻訳者：
ユヴェントス、カルネヴァーリとチームが厳しい話し合い。ナポリ戦に向けて合宿入り
ユヴェントスは明日から、日曜夜のナポリ戦に向けて、クラブの拠点であるJTCコンティナッサで合宿に入る。カルネヴァーリはブレーメルらに、結果だけでなく試合中の姿勢でも即座に巻き返すよう求めた。いま、全員がオーナー、クラブ、サポーターのために必要な答えを示さなければならない。
こうして明日から全員が合宿に入り、ピッチでの結果を待つことになる。ナポリ戦の結果は、スパレッティ監督の去就を決定づける。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。