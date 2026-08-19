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Goal.com
ライブ
Federico Gatti JuventusGetty Images
Gianluca Minchiotti

翻訳者：

ユヴェントス、ガッティはピッチ侵入の際にファンから受けた打撲により別メニュー調整

ユヴェントス
セリエ A
フェデリコ・ガッティ

コンティナッサでは、ミリク、エカトル、カンビアーゾも別メニュー調整となった。

ユヴェントスはこの日もルチアーノ・スパレッティ監督の下でトレーニングを行ったが、ユヴェントス指揮官はグループ全員をそろえて練習させることはできなかった。実際、別メニュー調整となった選手が複数いた。


その中の1人がフェデリコ・ガッティだ。ジャンルカ・ディ・マルツィオによると、このDFは今もなお、先週月曜日に負った足首への打撲の影響に対処している。ガッティはファミリーマッチ終了後にファンとぶつかっており、大事を取って個別の調整プログラムを継続した。 ただし、状況は特に深刻な懸念を生むものではない。

  • アルカディウシュ・ミリクも別メニュー調整となり、軽い腰痛のため全体練習を外れたほか、ジェフ・エカトールも別調整となった。最後に、アンドレア・カンビアーゾも別メニューで調整した。足首の違和感を抱えているためだ。ただ、ユベントスのサイドプレーヤーについては楽観的な見方が伝えられており、早ければ明日にも再びチーム全体の練習に合流する見込みだ。


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