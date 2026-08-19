ユヴェントスはこの日もルチアーノ・スパレッティ監督の下でトレーニングを行ったが、ユヴェントス指揮官はグループ全員をそろえて練習させることはできなかった。実際、別メニュー調整となった選手が複数いた。
その中の1人がフェデリコ・ガッティだ。ジャンルカ・ディ・マルツィオによると、このDFは今もなお、先週月曜日に負った足首への打撲の影響に対処している。ガッティはファミリーマッチ終了後にファンとぶつかっており、大事を取って個別の調整プログラムを継続した。 ただし、状況は特に深刻な懸念を生むものではない。
ユヴェントスはこの日もルチアーノ・スパレッティ監督の下でトレーニングを行ったが、ユヴェントス指揮官はグループ全員をそろえて練習させることはできなかった。実際、別メニュー調整となった選手が複数いた。
その中の1人がフェデリコ・ガッティだ。ジャンルカ・ディ・マルツィオによると、このDFは今もなお、先週月曜日に負った足首への打撲の影響に対処している。ガッティはファミリーマッチ終了後にファンとぶつかっており、大事を取って個別の調整プログラムを継続した。 ただし、状況は特に深刻な懸念を生むものではない。
アルカディウシュ・ミリクも別メニュー調整となり、軽い腰痛のため全体練習を外れたほか、ジェフ・エカトールも別調整となった。最後に、アンドレア・カンビアーゾも別メニューで調整した。足首の違和感を抱えているためだ。ただ、ユベントスのサイドプレーヤーについては楽観的な見方が伝えられており、早ければ明日にも再びチーム全体の練習に合流する見込みだ。
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