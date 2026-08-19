ユヴェントスはこの日もルチアーノ・スパレッティ監督の下でトレーニングを行ったが、ユヴェントス指揮官はグループ全員をそろえて練習させることはできなかった。実際、別メニュー調整となった選手が複数いた。





その中の1人がフェデリコ・ガッティだ。ジャンルカ・ディ・マルツィオによると、このDFは今もなお、先週月曜日に負った足首への打撲の影響に対処している。ガッティはファミリーマッチ終了後にファンとぶつかっており、大事を取って個別の調整プログラムを継続した。 ただし、状況は特に深刻な懸念を生むものではない。