ナポリが守備強化へ注目するフェデリコ・ガッティ。ユヴェントスとイタリア代表の1998年生まれセンターバックだ。ナポリは、ユヴェントスが新戦力獲得前に選手層を整理する必要がある点を狙う。
『コリエーレ・デラ・セラ』紙は、ナポリが元フロジノーネ所属のガッティの移籍金を値下げさせ、より有利な条件で交渉を進めると伝えている。
ナポリが守備強化へ注目するフェデリコ・ガッティ。ユヴェントスとイタリア代表の1998年生まれセンターバックだ。ナポリは、ユヴェントスが新戦力獲得前に選手層を整理する必要がある点を狙う。
『コリエーレ・デラ・セラ』紙は、ナポリが元フロジノーネ所属のガッティの移籍金を値下げさせ、より有利な条件で交渉を進めると伝えている。
交渉の過程で、ロボトカとの対等トレード案も浮上したが、ユヴェントスは中盤強化の理想的な人材と評価。しかし、スポーツディレクターのマンナは即座に拒否した。
1994年生まれのMFは放出不可ではないものの、ナポリは極めて魅力的なオファーがなければ売却しない方針だ。 ナポリが設定した移籍金は約3000万ユーロで、これはセリエAのライバルクラブとの交渉開始に必要な額だ（2500万ユーロの違約金は海外クラブのみ）。
ガッティへの関心は高いが、交渉は難航が予想される。金銭面に加え、両クラブの関係が良好でないことも合意を阻む要因となる。
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