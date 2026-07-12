交渉の過程で、ロボトカとの対等トレード案も浮上したが、ユヴェントスは中盤強化の理想的な人材と評価。しかし、スポーツディレクターのマンナは即座に拒否した。





1994年生まれのMFは放出不可ではないものの、ナポリは極めて魅力的なオファーがなければ売却しない方針だ。 ナポリが設定した移籍金は約3000万ユーロで、これはセリエAのライバルクラブとの交渉開始に必要な額だ（2500万ユーロの違約金は海外クラブのみ）。





ガッティへの関心は高いが、交渉は難航が予想される。金銭面に加え、両クラブの関係が良好でないことも合意を阻む要因となる。







