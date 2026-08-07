パースで行われた ユヴェントス の今日のトレーニングで、明日のインテルとの親善試合に向けた準備が進む中、フェデリコ・ガッティはチームメートとともにピッチに立たなかった。





Tuttosportによると、28歳のDFは右太ももに軽い筋肉系の違和感を訴えた。 1998年生まれの同選手は、明日のインテルとの親善試合に出場できるかどうかを見極める状況にあり、最終調整で判断が下される可能性がある。