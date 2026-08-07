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ライブ
Chelsea v Juventus - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

翻訳者：

ユヴェントス、ガッティが離脱：DFに身体的な問題、現状は？

ユヴェントス
セリエ A
フェデリコ・ガッティ

センターバックはインテル戦前日の練習に参加しなかった。

パースで行われた ユヴェントス の今日のトレーニングで、明日のインテルとの親善試合に向けた準備が進む中、フェデリコ・ガッティはチームメートとともにピッチに立たなかった。


Tuttosportによると、28歳のDFは右太ももに軽い筋肉系の違和感を訴えた。 1998年生まれの同選手は、明日のインテルとの親善試合に出場できるかどうかを見極める状況にあり、最終調整で判断が下される可能性がある。

  • 常に存在感を放つ

    トリノの地元紙は、移籍市場をめぐるさまざまな噂や、ジョバンニ・マンナとマッシミリアーノ・アッレグリ率いるナポリからの関心にもかかわらず、そのユヴェントスのセンターバックがこのプレシーズンの夏の親善試合、バーゼル、スタンダール・リエージュ、ニース、そして最後にチェルシー戦のすべてで先発出場したことを伝えている。

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  • スパレッティが語る

    記者会見で、ルチアーノ・スパレッティはガッティと、今日チーム全体での練習をフルでこなさなかった選手たちについて、次のように語った。「今日は負荷管理と蓄積している疲労のため、ピッチにいなかった選手が3人か4人いた。こうしたイベントを組織するのは簡単ではない。とはいえ、さらに疲労は増しているし、彼らが回復したかどうかを確認するため、今後数時間で話し合うことになる」

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