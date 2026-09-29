ユヴェントスでは、アウグスト・オウスが大腿直筋を負傷し、2〜3週間の離脱を強いられる見込みとなった。これはSportmediasetが報じたもので、クラブからの正式発表が待たれている。問題が表面化したのはコンティナッサでの直近のトレーニング中で、選手はその前にセリエCでデゼンツァーノ相手にネクストジェンのユニフォームを着てプレーしていた。





ルチアーノ・スパレッティはこうして、次の2試合、リーグ戦のカリアリ戦とヨーロッパリーグのセルタ・ビーゴ戦を前に、中盤でまた1人の戦力を失うことになった。