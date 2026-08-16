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ユヴェントス、エジプト代表GKモスタファ・ショベイルを巡る交渉に新展開 移籍状況を明確化
ユベントス、ショベイルとの関連を否定
イタリアの名門クラブは、現在の移籍市場においてアル・アハリとエジプト代表GKショベイルが獲得対象になっているとする最近の報道を明確に否定した。
26歳の同選手は国際舞台での印象的なパフォーマンスを受けて憶測が強まっていたが、ユヴェントスはセリエA移籍の可能性をめぐる噂を素早く否定した。
憶測の拡大に対する直接的なתגובהとして、クラブ関係者はメディアに対し「ユヴェントスはショベイル獲得に一切関心を持っておらず、その選手は我々のプランに入っていない」と語った。この断固たる姿勢によって、今夏にこの守護神がアリアンツ・スタジアムへ向かう望みは完全に絶たれたようだ。
- Getty Images Sport
クラウディオ・キエッリーニがうわさに言及
この否定は、クラブのスポーツ部門の最高レベルからも繰り返された。ユヴェントスのCEOクラウディオ・キエッリーニは、同選手がユヴェントスのトップチームの構想に入っていないと改めて強調した。
「ユヴェントスはモスタファ・ショベイルの獲得に何の関心も示しておらず、彼は私たちの構想にまったく入っていない」と、エジプト・プレミアリーグのスター選手との関連について問われたキエッリーニは認めた。
さらに、スポーツディレクターのフレデリック・マッサーラを含むクラブ幹部も、こうした報道の出どころに困惑を示した。共同声明で2人は次のように述べた。「私たちはこれらの報道について多くの電話を受けているが、その情報源は分からない。しかし、ショベイル獲得への我々の関心について語られていることがすべて完全に誤りであることだけは、はっきり分かっている。
ビアンコネーリの代替ターゲット
ショベイルは獲得候補に入っていないものの、ユヴェントスは戦力強化に向けて依然として新たなGKの確保に積極的に動いている。クラブは最近、アストン・ヴィラのワールドカップ優勝メンバー、エミリアーノ・マルティネスの獲得に向けた大型移籍と結びつけられている。しかし、この取引はアルゼンチン代表GKのコンディションによって複雑化しており、具体的には指の骨折で、手術が必要になる可能性があり、3カ月の離脱につながる恐れがある。
新たな正守護神探しにおいて、ユヴェントスは欧州各地でさまざまな可能性を模索してきた。クラブは以前、最終的にアストン・ヴィラへ加入した鈴木彩艶を注視していたが、そのためビアンコネーリは別の選択肢を検討することになった。
- AFP
アル・アハリで評価を高めるショベイル
ユヴェントスの否定にもかかわらず、モスタファ・ショベイルは中東サッカー界で依然として高く評価される有望株である。26歳の同選手は、特に2026年ワールドカップ出場後、アル・アハリとエジプト代表の双方で正GKとしての地位を確立した。際立った瞬間となったのは、ラウンド16でのアルゼンチンのレジェンド、リオネル・メッシとの対戦でPKをセーブした場面だった。
アル・アハリは今夏、GKの残留に向けた姿勢をすでに示している。クラブはデンマークのノアシェランからのオファーを断ったと報じられており、国内戦と大陸大会での過密日程に備える中、主力守護神を引き留めることを優先したという。
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