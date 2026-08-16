イタリアの名門クラブは、現在の移籍市場においてアル・アハリとエジプト代表GKショベイルが獲得対象になっているとする最近の報道を明確に否定した。

26歳の同選手は国際舞台での印象的なパフォーマンスを受けて憶測が強まっていたが、ユヴェントスはセリエA移籍の可能性をめぐる噂を素早く否定した。

憶測の拡大に対する直接的なתגובהとして、クラブ関係者はメディアに対し「ユヴェントスはショベイル獲得に一切関心を持っておらず、その選手は我々のプランに入っていない」と語った。この断固たる姿勢によって、今夏にこの守護神がアリアンツ・スタジアムへ向かう望みは完全に絶たれたようだ。



