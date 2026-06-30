ユヴェントスとジェノアは、ジェフ・エカトールの移籍について継続協議中だ。ジャンルーカ・ディ・マルツィオによると、成立すればジェノアは昨季ユヴェントス・ネクスト・ジェンで10得点を挙げたサイドバック、デビッド・プツカを獲得する見込み。 エカトールは、ユヴェントスSD（元ジェノア所属）マルコ・オットリーニ氏、新CEOジョヴァンニ・カルネヴァリ氏、ルチアーノ・スパレッティ監督から高く評価されている。 2006年生まれの彼は、ジェノアで57試合5得点を記録。ユヴェントスは今後数年の成長を期待しており、チーム内の「イタリア人ブロック」の一員としても注目している。
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ユヴェントス、エカトール獲得交渉が続く：最新情報と注目される理由
ジェノア、勝ち点獲得ならず
一方、ユヴェントスがパルマへ放出したジョヴァンニ・ダッファラは、この移籍には関与しない。2004年生まれの選手の加入は決定的となり、同選手は午後にメディカルチェックを受けるためコレッキオに到着した。 ユヴェントスとパルマは、2004年生まれのGKタルディーニの移籍で合意した。同選手は昨年、アヴェッリーノでセリエBのプレーオフに進出した（カタンツァーロに敗退）。 ビエッレーゼとユヴェントス下部で育った彼は、移籍金500万ユーロでクエスタ監督率いるパルマへ完全移籍し、買い戻し条項はなし。数週間に及ぶ交渉の末、合意に達した。黄青のユニフォームに身を包み、セリエAでの新シーズンを迎える準備は整った。