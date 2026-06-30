一方、ユヴェントスがパルマへ放出したジョヴァンニ・ダッファラは、この移籍には関与しない。2004年生まれの選手の加入は決定的となり、同選手は午後にメディカルチェックを受けるためコレッキオに到着した。 ユヴェントスとパルマは、2004年生まれのGKタルディーニの移籍で合意した。同選手は昨年、アヴェッリーノでセリエBのプレーオフに進出した（カタンツァーロに敗退）。 ビエッレーゼとユヴェントス下部で育った彼は、移籍金500万ユーロでクエスタ監督率いるパルマへ完全移籍し、買い戻し条項はなし。数週間に及ぶ交渉の末、合意に達した。黄青のユニフォームに身を包み、セリエAでの新シーズンを迎える準備は整った。







