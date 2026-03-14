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ユヴェントス、ウディネ戦でヴラホヴィッチ不在により攻撃陣の布陣が難題に：イルディズが「フェイク9」として起用、デビッドの去就、ボガという切り札、スパレッティ監督の確信と懸念

スパレッティはどのような布陣を選択するだろうか？ すべての選択肢のメリットとデメリット

今晩、ウディネーゼのアウェイで行われるセリエA第29節の試合を控え、ユヴェントスのルチアーノ・スパレッティ監督はドゥシャン・ヴラホヴィッチを招集しなかった。このセルビア人FWはまだ完全に回復しておらず、復帰は次節、ユヴェントスがサッスオーロと対戦する際に期待されている。

一方、アルカディウシュ・ミリクはメンバーに復帰した。このポーランド人FWは今シーズン、12月20日と27日のローマ戦およびピサ戦に2度だけ招集されたが、いずれもベンチ入りに留まっていた。 

ヴラホヴィッチの欠場が長期化する中、ユヴェントスの攻撃陣はウディネ戦でどのような布陣を敷くのだろうか？一つの案として、4-2-3-1の以下の布陣が考えられる：ペリン；カルル、ブレメル、ケリー、カンビアソ；ロカテッリ、トゥラム；コンセイソン、マッケニー、ボガ；イルディズ。監督：スパレッティ

しかし、最終的にはスパレッティ監督がより保守的な布陣を選択し、先週のピサ戦でのパフォーマンスには失望したものの、デビッドを再びセンターフォワードとして起用する可能性も完全に排除できないカナダ人選手の背後にはイリディズ、マッケニー、コンセイサオが配置され、ボガはベンチ入りとなるだろう。

それでは、「ビアンコネッリ」の各フォワードの状況を詳しく見ていこう。 

  • イルディズ・ファルソ・ノーヴェ

    ピサとの直近の試合で、スパレッティ監督はケナン・イルディズの多才さを間近で観察することができた。彼は後半、これまでとは異なる「フェイク9」という役割で起用されたのだ。ジョナサン・デイヴィッドが退き、ジェレミー・ボガが投入された後、このビアンコネロの背番号10は攻撃の中心へとポジションを移した。 このトルコ人タレントは素晴らしいパフォーマンスで応えた。まず、試合の均衡を破ったアンドレア・カンビアソのヘディングシュートへの完璧なアシスト、続いてコーナーへ正確に突き刺さる右足シュートで自身もゴールを決めた。

    この実験が成功したおかげで、ウディネーゼ戦でもイリジズは「フェイク9」として起用される可能性があり、今回は先発から出場するかもしれない。しかし、ユヴェントス対ピサ戦後にスパレッティが語った言葉には注意が必要だ。「試合には局面がある。イリジズはゴールを決めたが、その時点でスペースはすでに広がっており、チームはすでにリードしていた。ケナンはサイドからスタートする方がやりやすいし、彼自身もそこから始める方が好きだ。 また、サイドでは中央でプレーする時とは異なるマークを受けることになる。センターフォワードがいれば彼にとっても良いだろう。そうすれば、あのようなタックルを受けることもなくなるからだ」。この発言からは、イリディズが本来のポジションである左サイドでプレーし、必要に応じて中央へ切り込む形が想定され、彼がセンターフォワードとして起用される可能性は低いと考えられる。  

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  • デイヴィッド、もう一度チャンスは？

    ジョナサン・デイヴィッドにも注目が集まっている。このカナダ人FWは前回のピサ戦で精彩を欠き、ハーフタイムに交代させられたが、今節は先発出場のチャンスが巡ってくるかもしれない。 目標は、2月1日のパルマ戦で最後にゴールを決めて以来続く得点不振を断ち切ることだ。ウディネでゴールを奪えれば、ユヴェントスのシーズン終盤だけでなく、元リールOSCの選手である彼自身の状況も一変する可能性がある。 

    とはいえ、近々復帰するヴラホヴィッチの存在は、デビッドの出場機会やプレー時間を奪うことになるだろう。 

  • BOGAの移籍交渉は進行中か？

    前回の試合における明るい材料の一つは間違いなくジェレミー・ボガだった。後半、デビッドに代わってピッチに入ったこのコートジボワール代表選手は、ユヴェントスの攻撃に新たな活力を吹き込んだ。左サイドで起用されたボガは、すぐに存在感を示した。ラツィオ戦でのピエール・カルルへのアシストに続き、2試合連続のゴールも決めた。 まずはローマ戦での見事なボレーシュート、続いてピサ戦では個人技で4-0の決勝点を挙げた。

    その活躍は誰の目にも留まった。ウディネーゼ戦では、スパレッティ監督が彼を先発起用する可能性も否定できないが、途中出場して試合の流れを変える能力を考えると、ベンチスタートから途中出場する方が現実的だろう。 この点に関して、ユヴェントス対ピサ戦後のスパレッティ監督のコメントは、まさに的を射ている。「彼には才能があるが、時折少し緩いところがある。もっと決断力を持って、もっとアグレッシブになる必要がある。ベンチは待合室ではなく、ピッチの一部だ。今のサッカーでは、試合の決定的な瞬間に相手を苦しめる選手こそがピッチに立つのだ」。

  • コンセイサオは不動の存在

    一方、フランシスコ・コンセイソンについては疑いの余地はない。彼はユヴェントスの直近の数試合で常にピッチ上で最も活躍した選手の一人だ。このポルトガル人ウイングはウディネーゼ戦で先発出場し、スパレッティ監督が敷く4-2-3-1の布陣において右サイドでプレーする。ユヴェントスの攻撃陣における不動の要として、今回もまた、相手にとって予測不能な動きと1対1での質の高さを発揮することが期待されている。

  • オペンダとゼグロヴァは不動の…ベンチ要員

    そして最後に、復帰したミリクは、予期せぬ事態がない限りウディネでの試合はベンチスタートとなるだろうが、ロイス・オペンダの問題もある。今シーズンのユヴェントス全選手の中で最も期待外れだったかもしれないこのベルギー人選手は、もはやスパレッティ監督にとって攻撃陣のローテーションにおける最後の選択肢となっている同様の状況は、今シーズンのユヴェントスにおいてもう一人の大きな失望であるエドン・ゼグロヴァにも当てはまる。 

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