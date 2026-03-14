ユヴェントス、ウディネ戦でヴラホヴィッチ不在により攻撃陣の布陣が難題に：イルディズが「フェイク9」として起用、デビッドの去就、ボガという切り札、スパレッティ監督の確信と懸念

今晩、ウディネーゼのアウェイで行われるセリエA第29節の試合を控え、ユヴェントスのルチアーノ・スパレッティ監督はドゥシャン・ヴラホヴィッチを招集しなかった。このセルビア人FWはまだ完全に回復しておらず、復帰は次節、ユヴェントスがサッスオーロと対戦する際に期待されている。

一方、アルカディウシュ・ミリクはメンバーに復帰した。このポーランド人FWは今シーズン、12月20日と27日のローマ戦およびピサ戦に2度だけ招集されたが、いずれもベンチ入りに留まっていた。

ヴラホヴィッチの欠場が長期化する中、ユヴェントスの攻撃陣はウディネ戦でどのような布陣を敷くのだろうか？一つの案として、4-2-3-1の以下の布陣が考えられる：ペリン；カルル、ブレメル、ケリー、カンビアソ；ロカテッリ、トゥラム；コンセイソン、マッケニー、ボガ；イルディズ。監督：スパレッティ。

しかし、最終的にはスパレッティ監督がより保守的な布陣を選択し、先週のピサ戦でのパフォーマンスには失望したものの、デビッドを再びセンターフォワードとして起用する可能性も完全に排除できない。カナダ人選手の背後にはイリディズ、マッケニー、コンセイサオが配置され、ボガはベンチ入りとなるだろう。

それでは、「ビアンコネッリ」の各フォワードの状況を詳しく見ていこう。