ユヴェントス、ヴラホヴィッチとの契約更新に向け新たな接触：契約締結まで何が足りないのか

一歩一歩、一戦一戦。ユヴェントスは、クラブ内部において極めて重要な2つの移籍交渉を継続している。それは、重要であると同時に議論の的となっている、互いに密接に関連する2人の選手の契約更新に関するものだ。ルチアーノ・スパレッティとドゥシャン・ヴラホヴィッチである。

トスカーナ出身の監督に関しては、待望の契約延長が事実上、署名のみを残す段階に至っているが、セルビア人FWに関しては、全体的には楽観的な見方が広がっているものの、まだ決着には至っていない。