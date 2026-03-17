ユヴェントス、ヴラホヴィッチとの契約更新に向け新たな接触：契約締結まで何が足りないのか

一歩一歩、一戦一戦。ユヴェントスは、クラブ内部において極めて重要な2つの移籍交渉を継続している。それは、重要であると同時に議論の的となっている、互いに密接に関連する2人の選手の契約更新に関するものだ。ルチアーノ・スパレッティとドゥシャン・ヴラホヴィッチである。
トスカーナ出身の監督に関しては、待望の契約延長が事実上、署名のみを残す段階に至っているが、セルビア人FWに関しては、全体的には楽観的な見方が広がっているものの、まだ決着には至っていない。
一歩一歩、一戦一戦。ユヴェントスは、クラブ内部において極めて重要な2つの移籍交渉を継続している。それは、重要であると同時に議論の的となっている、互いに密接に関連する2人の選手の契約更新に関するものだ。ルチアーノ・スパレッティとドゥシャン・ヴラホヴィッチである。
トスカーナ出身の監督に関しては、待望の契約延長が事実上、署名のみを残す段階に至っているが、セルビア人FWに関しては、全体的には楽観的な見方が広がっているものの、まだ決着には至っていない。
まず考慮し、強調すべき点は、まさにルチアーノ・スパレッティの将来に関わるものだ。 セルビア人ストライカーは、監督と話し合った後、6月30日に期限を迎えるユヴェントスとの契約更新に前向きな姿勢を示した。元代表監督は、今シーズンの終盤戦だけでなく、仮に契約延長に合意した場合のクラブの今後の戦略においても、彼が極めて重要な役割を担うことを確約した。この信頼が、ヴラホヴィッチにコモッリとキエッリーニの提案に耳を傾けるよう説得したのだ。
『イル・ビアンコネロ』の編集長ロメオ・アグレスティ氏の報道によると、今月初めに行われた最初の会談に続き、ここ数日、ヴラホヴィッチ本人とその側近、そしてユヴェントス首脳陣の間で、合意に至るための余地を明確にするべく、さらなる直接的な接触が行われたという。
ユヴェントスは、この選手に対し、契約更新があったとしても、現在の年俸1200万ユーロには到底及ばないことを一貫して伝えてきた。むしろ、クラブ側は、ケナン・イルディズが署名した契約で年俸上限がすでに600万ユーロ＋ボーナス100万ユーロと定められており、それがセルビア人選手に対しても支払われる最高額になると改めて強調している。
スパレッティ監督の場合は署名さえ残っているだけだが、ヴラホヴィッチに関してはまだ隔たりが大きい。
仮にこのストライカーが固定給の大幅な減額を受け入れたとしても、その見返りとして、自身の周辺関係者（父親も含まれる）への多額のコミッションと、契約時の多額のボーナスを要求している。
実質的にはまだ隔たりがあるものの、ユヴェントス側からは、交渉が好転するとの強い楽観論が引き続き漏れ伝わっている。もちろん、追加の金銭的条件をすべて満たすためには、来季のチャンピオンズリーグ出場権の獲得が不可欠であり、確実なものにしなければならない。まだ時間と余裕はあるため、ヴラホヴィッチもピッチでの結果次第で、自らの運命をある程度握ることができるのだ。