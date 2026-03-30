ファンとの交流会で、ある少年が、自分の応援するチームであるユヴェントスのストライカーである憧れの選手に、シンプルな質問を投げかけた。「君はどれくらい強いの？」と少年が尋ねると、「えーと、ある時……」と彼は笑顔で答えた。





ヴラホヴィッチのこの答えは、動画を見た多くの人々を驚かせ、瞬く間に拡散した。子供からの質問に対する答えであることも相まって、それを面白いと感じた人々もいれば、一方で、そこには選手による、どこか物悲しささえ感じさせる告白のようなものを見出した人々もいた。 実際、このセルビア人選手のキャリアにおいて、これまでの最高の瞬間は、フィオレンティーナで爆発的な活躍を見せ、2022年1月にユヴェントスから数千万ユーロもの移籍金で獲得されるに値するほどの実力を証明した時だった。 ユヴェントスでは、依然として頻繁に得点を重ねているものの、怪我や調子の波にやや足を引っ張られている。さらに、チームの成績も期待されたほどではなく、それ以来ドゥシャンがトロフィー棚に加えたのはコッパ・イタリアのみとなっている。





ヴラホヴィッチの将来も、現時点では不透明だ。ユヴェントスとの契約が満了を迎え、ミランをはじめとする多くのクラブからオファーを受けているが、セルビア人選手はユヴェントスとの契約更新を希望しているようだ。新契約では年俸は減額される見込みだが、今後2年間は引き続きこのユニフォームを着続けることになるだろう。