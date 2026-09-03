ユヴェントス、ヴォルテマーデとコロ・ムアニが共存できるのは2つの形 בלבד

ニック・ヴォルテマーデ。2002年生まれで、クラブでのキャリア通算は177試合48ゴール。代表では12試合4ゴールを記録している。 ランダル・コロ・ムアニは1998年生まれで、クラブ通算333試合97ゴール、代表では32試合9ゴール。 ユヴェントスは、このドイツ人とフランス人を軸に再び勝利を目指す。少なくとも、前季に逃した最低限の目標である来季チャンピオンズリーグ出場権の確保を狙うことになる。ニューカッスル前所属の選手とトッテナム前所属の選手が、ドゥシャン・ヴラホヴィッチの穴を埋める役割を担う。ヴラホヴィッチはユヴェントスとの契約満了後、ベシクタシュへ移籍した。





ヴォルテマーデとコロ・ムアニの加入によって、ユヴェントスは攻撃陣を整備した。多くのウイングに加え、センターフォワードにはジェフ・エカトールとアレク・ミリクもいる。おそらくヴォルテマーデもコロ・ムアニも、ルチアーノ・スパレッティが理想とするセンターフォワード像に完全に一致するわけではない。スパレッティはよりクラシックな、ペナルティーエリア内で勝負するタイプのセンターフォワードを好んでいたはずだが、ドイツ人のヴォルテマーデもフランス人のコロ・ムアニも、前線全体を幅広く動くことを好む。 その一方で、ヴォルテマーデもコロ・ムアニも、ペナルティーエリア中央でポスト役もこなせるよう適応していかなければならない。



