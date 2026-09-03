あなたは24歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

alt
Goal.com
ライブ
CM grafica Woltemade Kolo Muani 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti

翻訳者：

ユヴェントス、ヴォルテマーデとコロ・ムアニが共存できるのは2つの形 בלבד

ユヴェントス
ニック・ヴォルテマーデ
ランダル・コロ・ムアニ
セリエ A
ルチアーノ・スパレッティ

どちらもスパレッティが求めるペナルティーエリア内のセンターフォワードではないが、同時起用される可能性はある。

ニック・ヴォルテマーデ。2002年生まれで、クラブでのキャリア通算は177試合48ゴール。代表では12試合4ゴールを記録している。 ランダル・コロ・ムアニは1998年生まれで、クラブ通算333試合97ゴール、代表では32試合9ゴール。 ユヴェントスは、このドイツ人とフランス人を軸に再び勝利を目指す。少なくとも、前季に逃した最低限の目標である来季チャンピオンズリーグ出場権の確保を狙うことになる。ニューカッスル前所属の選手とトッテナム前所属の選手が、ドゥシャン・ヴラホヴィッチの穴を埋める役割を担う。ヴラホヴィッチはユヴェントスとの契約満了後、ベシクタシュへ移籍した。


ヴォルテマーデとコロ・ムアニの加入によって、ユヴェントスは攻撃陣を整備した。多くのウイングに加え、センターフォワードにはジェフ・エカトールとアレク・ミリクもいる。おそらくヴォルテマーデもコロ・ムアニも、ルチアーノ・スパレッティが理想とするセンターフォワード像に完全に一致するわけではない。スパレッティはよりクラシックな、ペナルティーエリア内で勝負するタイプのセンターフォワードを好んでいたはずだが、ドイツ人のヴォルテマーデもフランス人のコロ・ムアニも、前線全体を幅広く動くことを好むその一方で、ヴォルテマーデもコロ・ムアニも、ペナルティーエリア中央でポスト役もこなせるよう適応していかなければならない。


  • スパレッティと“ボア”のセンターフォワード

    今日のインタビューで、スパレッティは明確にこう語った。「ヴォルテマーデにはフィジカルがある。だから、ヘディングとペナルティーエリア内でのフィニッシュは、本人が望むと望まざるとにかかわらず、体に染み込ませなければならない要素だ。彼はボールを受けに下がってプレーするのが好きだからね」。そして同じことはコロ・ムアニにも当てはまる。スパレッティは多くの称賛を送りつつも、リーグ開幕節のフロジノーネ戦で決定機を逃したあと、「2年間プレーしていなかったのには理由があるはずだ」と、彼を少し皮肉っていた。


    スパレッティの4-2-3-1では、ヴォルテマーデとコロ・ムアニのどちらかがユヴェントスの前線の軸になる。セリエA、ヨーロッパリーグ、コッパ・イタリアと日程は多く、入れ替えや出場時間の面で問題はない。2人にはともに多くの出場機会が与えられるだろう。

    • 広告

  • ヴォルテマーデとコロ・ムアニを同時起用へ：その方法とは

    むしろ問題は別にある。2人を同時にプレーさせることは可能なのか？ 答えはイエスだが、条件は2つだけだ。


    1つ目は、どちらか一方をセンターフォワード、もう一方をセカンドトップで起用する形だ。両サイドにはウイングを置く。そしてこれは、先発でも試合途中でも採用し得る解決策だ。ドイツ人とフランス人はこの2つの役割を入れ替えることも可能で、おそらくはドイツ人の方が、前線の相棒の数メートル後方でプレーする傾向が強いだろう。


    2つ目の解決策は、ヴォルテマーデとコロ・ムアニを前線の2枚として並べる2トップだ。両ワイドに2人、中央に2人のミッドフィールダーを置く形で、4-2-4としてスパレッティが使う可能性があるのは試合途中に限られ、とりわけユヴェントスが試合終盤にビハインドをひっくり返さなければならない場合だ


    • この物語を楽しんでいただけましたか？

    GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

    GOALをGoogleでフォロー
セリエ A
ユヴェントス crest
ユヴェントス
JUV
ACミラン crest
ACミラン
MIL