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cm grafica woltemade newcastle 2026 27 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti

翻訳者：

ユヴェントス、ヴォルテマーデが契約締結　正式発表

ユヴェントス
移籍情報
ニック・ヴォルテマーデ
ニューカッスル

ドイツ人FWがニューカッスルからレンタルで加入する

ニック・ヴォルテマーデの加入が正式決定した。ニック・ヴォルテマーデ。2002年生まれのドイツ人選手は、ニューカッスルから有償のレンタル移籍でユヴェントスに加入した。午後には、このセンターフォワードがJメディカルでメディカルチェックを受け、その後にユヴェントスと1シーズンの契約にサインする。


  • 数字

    このドイツ人FWはニューカッスルからレンタル移籍で加入する。経済面では、この取引によってユヴェントスの負担軽減が見込まれる。 アトレティコ・マドリーへ移るジョナサン・デイヴィッドは、ボーナスを除いて1シーズンあたり約600万ユーロの手取りを受け取っていた一方、ヴォルテマーデは給与として約440万ユーロに加え、レンタル料500万ユーロがかかる見込みだ。デイヴィッドは2500万ユーロの買い取りオプション付きレンタルでアトレティコ・マドリーへ移籍する。

    • 広告

  • キャリア

    2002年生まれの ヴォルテマーデ は、ヴェルダー・ブレーメンの下部組織で育ち、同クラブでは51試合に出場して2ゴールを記録した。ヴェルダー在籍中には、2022-23シーズンをエルフェアスベルクへレンタル移籍し、35試合で17ゴールを挙げている。2024年には シュトゥットガルトへ移籍し、35試合出場で17 remiを記録した後、8000万に1000万のボーナスを加えた金額でニューカッスルへ売却された。2025-26シーズンにはマグパイズで51試合に出場し、11ゴールを記録。今シーズンはユーヴェへ移籍する前に、ニューカッスルで2試合に出場したが、得点はなかった。


  • 背番号27

    ユヴェントスでは、ヴォルテマーデが背番号27を着用する。






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