2002年生まれの ヴォルテマーデ は、ヴェルダー・ブレーメンの下部組織で育ち、同クラブでは51試合に出場して2ゴールを記録した。ヴェルダー在籍中には、2022-23シーズンをエルフェアスベルクへレンタル移籍し、35試合で17ゴールを挙げている。2024年には シュトゥットガルトへ移籍し、35試合出場で17 remiを記録した後、8000万に1000万のボーナスを加えた金額でニューカッスルへ売却された。2025-26シーズンにはマグパイズで51試合に出場し、11ゴールを記録。今シーズンはユーヴェへ移籍する前に、ニューカッスルで2試合に出場したが、得点はなかった。



