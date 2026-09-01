ニック・ヴォルテマーデの加入が正式決定した。ニック・ヴォルテマーデ。2002年生まれのドイツ人選手は、ニューカッスルから有償のレンタル移籍でユヴェントスに加入した。午後には、このセンターフォワードがJメディカルでメディカルチェックを受け、その後にユヴェントスと1シーズンの契約にサインする。
Getty Images
翻訳者：
ユヴェントス、ヴォルテマーデが契約締結 正式発表
数字
このドイツ人FWはニューカッスルからレンタル移籍で加入する。経済面では、この取引によってユヴェントスの負担軽減が見込まれる。 アトレティコ・マドリーへ移るジョナサン・デイヴィッドは、ボーナスを除いて1シーズンあたり約600万ユーロの手取りを受け取っていた一方、ヴォルテマーデは給与として約440万ユーロに加え、レンタル料500万ユーロがかかる見込みだ。デイヴィッドは2500万ユーロの買い取りオプション付きレンタルでアトレティコ・マドリーへ移籍する。
キャリア
2002年生まれの ヴォルテマーデ は、ヴェルダー・ブレーメンの下部組織で育ち、同クラブでは51試合に出場して2ゴールを記録した。ヴェルダー在籍中には、2022-23シーズンをエルフェアスベルクへレンタル移籍し、35試合で17ゴールを挙げている。2024年には シュトゥットガルトへ移籍し、35試合出場で17 remiを記録した後、8000万に1000万のボーナスを加えた金額でニューカッスルへ売却された。2025-26シーズンにはマグパイズで51試合に出場し、11ゴールを記録。今シーズンはユーヴェへ移籍する前に、ニューカッスルで2試合に出場したが、得点はなかった。
背番号27
ユヴェントスでは、ヴォルテマーデが背番号27を着用する。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。