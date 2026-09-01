2002年生まれのヴォルテマーデは、ブレーメンの下部組織で育ち、同クラブでは51試合に出場して2得点を記録した。ブレーメン在籍中の2022-23シーズンにはエルフェアスベルクへレンタル移籍し、35試合に出場して17ゴールを決めた。2024年にシュトゥットガルトへ移籍し、35試合出場17remiを記録。その後、移籍金8000万にボーナス1000万を加えた金額でニューカッスルへ移籍した。2025-26シーズンはマグパイズで51試合に出場し、11得点を記録。今季はユーヴェ移籍前までにニューカッスルで2試合に出場したが、得点はなかった。



