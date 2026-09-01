ニック・ヴォルテマーデの加入が正式決定した。ニック・ヴォルテマーデ。2002年生まれのドイツ人選手は、ニューカッスルからユヴェントスへ有償のレンタル移籍で加入した。 この日の午後には、センターフォワードである同選手がJメディカルでメディカルチェックを受け、その後ユヴェントスと1年間の契約にサインする。
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翻訳者：
ユヴェントス、ヴォルテマーデが契約締結：正式発表された
数字
ドイツ人FWがニューカッスルからレンタルで加入する。ユヴェントスが発表した内容は以下の通り。「ユヴェントス・フットボール・クラブS.p.A.は、ニューカッスル・ユナイテッドFCとの間で、2027年6月30日までの期限付きで、選手ニック・ヴォルテマーデの登録に関する合意に達したことを発表する。対価は280万ユーロで、これに80万ユーロの付随費用が加わる。また、この対価は、当該選手とのスポーツパフォーマンス契約の期間中、一定のスポーツ上の目標達成を条件として、最大50万ユーロ増額される可能性がある」
キャリア
2002年生まれのヴォルテマーデは、ブレーメンの下部組織で育ち、同クラブでは51試合に出場して2得点を記録した。ブレーメン在籍中の2022-23シーズンにはエルフェアスベルクへレンタル移籍し、35試合に出場して17ゴールを決めた。2024年にシュトゥットガルトへ移籍し、35試合出場17remiを記録。その後、移籍金8000万にボーナス1000万を加えた金額でニューカッスルへ移籍した。2025-26シーズンはマグパイズで51試合に出場し、11得点を記録。今季はユーヴェ移籍前までにニューカッスルで2試合に出場したが、得点はなかった。
背番号27
ユヴェントスで、ヴォルテマーデは背番号27を着用する。
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