トリノに到着したのは、ニック・ヴォルテマーデ。2002年生まれのドイツ人で、ユヴェントスがニューカッスルから有償のレンタル移籍で獲得する。 午後には、センターフォワードの同選手がJメディカルでメディカルチェックを受け、その後、ユヴェントスと1シーズンの契約にサインする予定だ。
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ユヴェントス、ヴォルテマーデが到着。メディカルチェックを受け、契約書にサインへ
数字
このドイツ人FWはニューカッスルからレンタルで加入する。経済面では、ユヴェントスにとって負担軽減となる見込みだ。 ジョナサン・デイヴィッドはアトレティコ・マドリーへ移籍し、シーズン当たりボーナス込みで手取り約600万ユーロを受け取っていた一方、ヴォルテマーデにかかる給与は約440万ユーロと見込まれ、これにレンタル料500万ユーロが加わる。デイヴィッドは2500万ユーロの買い取りオプション付きレンタルでアトレティコ・マドリーへ移る。
キャリア
2002年生まれのヴォルテマーデは、ヴェルダー・ブレーメンで育ち、同クラブでは51試合出場2得点を記録した。ヴェルダー在籍中の2022-23シーズンにはエルフェアスベルクへレンタル移籍し、35試合に出場して17ゴールを挙げた。2024年にはシュトゥットガルトへ移籍し、35試合出場17 remiを記録。その後、8000万に1000万のボーナスを加えた金額でニューカッスルへ売却された。2025-26シーズンはマグパイズで51試合に出場し、11ゴールを記録。今シーズンはユーヴェ移籍前までにニューカッスルで2試合に出場したが、得点はなかった。
背番号27
ユヴェントスで、ヴォルテマーデは背番号27を着用する。
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