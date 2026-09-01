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cm grafica woltemade newcastle 2026 27 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti

翻訳者：

ユヴェントス、ヴォルテマーデが到着。メディカルチェックを受け、契約書にサインへ

ユヴェントス
移籍情報
ニック・ヴォルテマーデ
ニューカッスル

ドイツ人FWがニューカッスルからレンタル移籍で加入する

トリノに到着したのは、ニック・ヴォルテマーデ。2002年生まれのドイツ人で、ユヴェントスがニューカッスルから有償のレンタル移籍で獲得する。 午後には、センターフォワードの同選手がJメディカルでメディカルチェックを受け、その後、ユヴェントスと1シーズンの契約にサインする予定だ。



  • 数字

    このドイツ人FWはニューカッスルからレンタルで加入する。経済面では、ユヴェントスにとって負担軽減となる見込みだ。 ジョナサン・デイヴィッドはアトレティコ・マドリーへ移籍し、シーズン当たりボーナス込みで手取り約600万ユーロを受け取っていた一方、ヴォルテマーデにかかる給与は約440万ユーロと見込まれ、これにレンタル料500万ユーロが加わる。デイヴィッドは2500万ユーロの買い取りオプション付きレンタルでアトレティコ・マドリーへ移る。

    • 広告

  • キャリア

    2002年生まれのヴォルテマーデは、ヴェルダー・ブレーメンで育ち、同クラブでは51試合出場2得点を記録した。ヴェルダー在籍中の2022-23シーズンにはエルフェアスベルクへレンタル移籍し、35試合に出場して17ゴールを挙げた。2024年にはシュトゥットガルトへ移籍し、35試合出場17 remiを記録。その後、8000万に1000万のボーナスを加えた金額でニューカッスルへ売却された。2025-26シーズンはマグパイズで51試合に出場し、11ゴールを記録。今シーズンはユーヴェ移籍前までにニューカッスルで2試合に出場したが、得点はなかった。


  • 背番号27

    ユヴェントスで、ヴォルテマーデは背番号27を着用する。






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