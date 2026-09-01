2002年生まれのヴォルテマーデは、ヴェルダー・ブレーメンで育ち、同クラブでは51試合出場2得点を記録した。ヴェルダー在籍中の2022-23シーズンにはエルフェアスベルクへレンタル移籍し、35試合に出場して17ゴールを挙げた。2024年にはシュトゥットガルトへ移籍し、35試合出場17 remiを記録。その後、8000万に1000万のボーナスを加えた金額でニューカッスルへ売却された。2025-26シーズンはマグパイズで51試合に出場し、11ゴールを記録。今シーズンはユーヴェ移籍前までにニューカッスルで2試合に出場したが、得点はなかった。



