ユヴェントスのGKグリエルモ・ヴィカーリオが、ミラン戦を前にDAZNのマイクに応じて次のように語った。「僕たちは結束したグループで、強いグループです。若い選手と、そこまで若くない選手がうまく混ざった良いチームですし、間違いなく才能ある若い選手たちもいます。全員が一つになっています。ここからはピッチがすべてを語る。僕はこのチームにクオリティーがあると確信していますし、今夜はもちろん、僕たちと同じように非常にクオリティーの高い相手と対戦します。素晴らしい試合になるはずですし、僕たちは待ちきれません」