ユヴェントスのGKグリエルモ・ヴィカーリオが、ミラン戦を前にDAZNのマイクに応じて次のように語った。「僕たちは結束したグループで、強いグループです。若い選手と、そこまで若くない選手がうまく混ざった良いチームですし、間違いなく才能ある若い選手たちもいます。全員が一つになっています。ここからはピッチがすべてを語る。僕はこのチームにクオリティーがあると確信していますし、今夜はもちろん、僕たちと同じように非常にクオリティーの高い相手と対戦します。素晴らしい試合になるはずですし、僕たちは待ちきれません」
Getty Images Sport
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ユヴェントス、ヴィカーリオ「今日からは、常にピッチが語る」
守護神はさらにこう付け加えた。「すべての試合で、GKからのさまざまなビルドアップを準備しなければならない。その上で、相手の出方はそれぞれ違うので、見極めていく必要がある。今はどこに空いているスペースがあるのか、どこがボールを入れるのに最も適した状況なのかを理解しなければならない。その後は、それを突いてダメージを与えにいくための、僕自身とチームの読みの仕事になる。」
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