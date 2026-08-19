ユヴェントス、ヴィカーリオ「人生を懸けた夢。ブッフォンはインスピレーションの源」

グリエルモ・ヴィカーリオが、クラブ公式チャンネルのインタビューに応じた。1996年生まれのGKで、トッテナムからユヴェントスに買い取りオプション付きのレンタルで加入したヴィカーリオは、次のように語っている。「この感情はとても大きいです。子どもの頃からずっと思い描き、願ってきた、人生を通じた夢のようなものだからです。もちろん、それを実現できるという確信があるわけではありません。だからこそ、ここに来られたことを自分自身にも、家族にも、とても誇りに思っています。ユヴェントスを背負う機会を得ることは、人生における志として求め得る最高のものです。だからこそ、僕の歩みに関して最も強調したいのはそこです。僕にとってこれは到達点です。この色、このクラブ、この歴史を背負うことは、とても大きな責任であり、その責任を引き受けられることを本当にうれしく思っています」





イタリアではフォンタナフレッダ、ヴェネツィア、ペルージャ、カリアリ、エンポリでプレーしてきたヴィカーリオは、こう続けた。「ユーベで家の中にいたインスピレーションの源？ 一番偉大な存在です。僕がその神話とともに育った人物であり、あの頃にはジジ・ブッフォンはすでにユヴェントスで長いキャリアを歩み、多くの成功、数々のビッグセーブ、数々の特別な瞬間を築いていました。だからこそ、もちろんユヴェンティーノとして、ジジ以上に刺激を与えてくれる人はいません」



