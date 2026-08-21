ユヴェントスはGK陣でも刷新に動く。グリエルモ・ヴィカーリオを新たなレギュラーとしてすでに見定めており、クラブは今後、マッティア・ペリンとミケーレ・ディ・グレゴリオの将来を定める必要がある。少なくともどちらか1人はトリノを離れる見通しだが、最終的には2人とも去る可能性も排除されていない。
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ユヴェントス、ヴィカーリオの控えとしてマンダスを検討
ペリン、パレルモへ向かう
マッティア・ペリンについては、パレルモ行きの可能性が依然として残っている。ここ数時間で、その道は狭まったようにも見えていた。 Tuttosportによれば、主なネックは金銭面にあった。ユヴェントスの要求額が、パレルモにとって高すぎるとみなされているためだ。 その後、状況は一転し、パレルモはこの可能性を残している。
ディ・グレゴリオにボーンマスが浮上
ミケーレ・ディ・グレゴリオの状況は異なるが、同じようにデリケートだ。元モンツァの同選手はユヴェントスの新たなプロジェクトの構想に含まれておらず、クラブは新天地を見つけるために動いている。
マルセイユとの接触は冷え込んでおり、現時点では完全移籍での放出は難しく見える。だがここ数時間で、ボーンマスの関心が浮上した。同クラブは陣容強化に向け、複数の候補を検討している。
このイタリア人GKにはラツィオも関心を示しているようだ。移籍市場での動きが絡み合えば、非常に興味深い展開になる可能性がある。ユヴェントスは、すべての当事者が納得でき、ディ・グレゴリオが継続的にプレー機会を得られるクラブで再出発できるような解決策を見つけたい考えだ。
さらにペリンもトリノを去ることになれば、ディ・グレゴリオの退団が持つ意味合いは一段と大きくなる。
マンダスが浮上
実際、ビカーリオが正GKになる見込みである以上、ユヴェントスは別の1枠も埋める必要がある。現在スカッドにいる2人のGKがともに退団した場合、ユヴェントスは新たな背番号12を見つけなければならない。
候補として評価されているプロフィールの1人が、ラツィオ所属の2001年生まれ、クリストス・マンダスだ。TuttoJuve.comによれば、ビカーリオの控えとして興味深い解決策になり得る存在で、カルロ・ピンソーリオは「第3GK」として残留する見通しだ。もちろん、ラツィオの動きや、ディ・グレゴリオの状況との絡み次第という面も大きい。
つまり、まだこれから形作られていくシナリオではあるが、移籍市場終盤の数日間における最も熱いテーマの1つになる可能性がある。ユヴェントスはすでに新たな正GKを選んでおり、あとはゴールマウスの改革を完成させるだけだ。
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