ミケーレ・ディ・グレゴリオの状況は異なるが、同じようにデリケートだ。元モンツァの同選手はユヴェントスの新たなプロジェクトの構想に含まれておらず、クラブは新天地を見つけるために動いている。





マルセイユとの接触は冷え込んでおり、現時点では完全移籍での放出は難しく見える。だがここ数時間で、ボーンマスの関心が浮上した。同クラブは陣容強化に向け、複数の候補を検討している。





このイタリア人GKにはラツィオも関心を示しているようだ。移籍市場での動きが絡み合えば、非常に興味深い展開になる可能性がある。ユヴェントスは、すべての当事者が納得でき、ディ・グレゴリオが継続的にプレー機会を得られるクラブで再出発できるような解決策を見つけたい考えだ。





さらにペリンもトリノを去ることになれば、ディ・グレゴリオの退団が持つ意味合いは一段と大きくなる。



