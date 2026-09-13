ユヴェントス、ヴィカーリオが苦言「こんな形で2失点してはいけない。もっとバランスが必要だ」

欠場者については「ロカテッリのようなリーダーの不在が重いかって？ もちろんだ。彼はキャプテンであり、僕たちにとって不可欠な選手だ。ただ、欠場者を言い訳にすることはできない」。





そして最後に、こう締めくくった。「僕としては、悔しさと怒りが残る。なぜなら、試合の流れは僕たちに傾いていたからだ。 もっとバランスと試合の流れに応じたマネジメントが必要だ。 得点は最後の1秒でも奪えるということを理解しなければならないし、必要なのはほんの少しの注意力だけだ。 明日からは気持ちを切り替えなければならない」。



