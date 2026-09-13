グリエルモ・ヴィカーリオ（ユヴェントスのGK）が、DAZNのマイクでサッスオーロ戦でのユヴェントスの3-2での敗戦についてコメントした。 「非常に悔しい。ユヴェントスには勝たなければならない義務があるから、試合に勝ちに行きたい気持ちは分かる。ただ、バランスを失ってしまったし、そのことは今週もたくさん話していた。ユヴェントスはこのような形で2失点してはいけない。もっと冷静に、そしてバランスを保たなければならない。なぜなら、僕たちにはクオリティーのあるチームがあり、チャンスは作り出せるからだ」。
Getty Images
翻訳者：
ユヴェントス、ヴィカーリオが苦言「こんな形で2失点してはいけない。もっとバランスが必要だ」
欠場者については「ロカテッリのようなリーダーの不在が重いかって？ もちろんだ。彼はキャプテンであり、僕たちにとって不可欠な選手だ。ただ、欠場者を言い訳にすることはできない」。
そして最後に、こう締めくくった。「僕としては、悔しさと怒りが残る。なぜなら、試合の流れは僕たちに傾いていたからだ。 もっとバランスと試合の流れに応じたマネジメントが必要だ。 得点は最後の1秒でも奪えるということを理解しなければならないし、必要なのはほんの少しの注意力だけだ。 明日からは気持ちを切り替えなければならない」。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。