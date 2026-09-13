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Vicario JuventusGetty Images
Gianluca Minchiotti

翻訳者：

ユヴェントス、ヴィカーリオが苦言「こんな形で2失点してはいけない。もっとバランスが必要だ」

ユヴェントス
グリエルモ・ヴィカーリオ

ユヴェントスのGKがサッスオーロ戦の敗戦後に語った

グリエルモ・ヴィカーリオユヴェントスのGK）が、DAZNのマイクでサッスオーロ戦でのユヴェントスの3-2での敗戦についてコメントした。 「非常に悔しい。ユヴェントスには勝たなければならない義務があるから、試合に勝ちに行きたい気持ちは分かる。ただ、バランスを失ってしまったし、そのことは今週もたくさん話していたユヴェントスはこのような形で2失点してはいけない。もっと冷静に、そしてバランスを保たなければならない。なぜなら、僕たちにはクオリティーのあるチームがあり、チャンスは作り出せるからだ」。


  • 欠場者については「ロカテッリのようなリーダーの不在が重いかって？ もちろんだ。彼はキャプテンであり、僕たちにとって不可欠な選手だ。ただ、欠場者を言い訳にすることはできない」。


    そして最後に、こう締めくくった。「僕としては、悔しさと怒りが残る。なぜなら、試合の流れは僕たちに傾いていたからだ。 もっとバランスと試合の流れに応じたマネジメントが必要だ。 得点は最後の1秒でも奪えるということを理解しなければならないし、必要なのはほんの少しの注意力だけだ。 明日からは気持ちを切り替えなければならない」。


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